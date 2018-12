‘All Inclusive Plus’, la mejor forma de hospedarse en vacaciones

on la llegada de las anheladas vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la demanda de hoteles, hostales y posadas se incrementa. Decidir dónde hospedarse no siempre es una tarea fácil, ya que dentro de la planeación que esto conlleva, hay que tener en cuenta factores como servicio, calidad, planes y precios, además de disponibilidad.



Por eso, cadenas hoteleras como Decameron - Hoteles & Resorts, decidieron innovar en este 2018 para ofrecer experiencias diferenciadoras con nuevos planes y servicios que harán que sus clientes y aquellos que siempre quieren más, vivan momentos inolvidables en estas vacaciones.



A partir de diciembre del 2018 todos los huéspedes podrán disfrutar de un plan exclusivo: ´All Inclusive Plus´, en los hoteles Decameron Barú, Royal Decameron Los Cabos y Royal Decameron Panamá; con el cual podrán acceder a servicios superiores y preferenciales por un valor adicional.

Este nuevo programa con beneficios adicionales al plan 'Todo Incluido' tradicional, incluye atributos y características exclusivas, preferencias y diferenciales en:



Habitaciones:



-Ubicadas en un sector privilegiado

-Minibar con sodas y cervezas con reposición diaria

-Wi-Fi ilimitado en la habitación

-Canasta de frutas el día de llegada

-Botella de vino el día de llegada

-Nota de bienvenida personalizada por la gerencia



Restaurantes:



-Desayuno en restaurante privado asignado

-Reservas garantizadas en los restaurantes a la carta



Mayores comodidades:



-Check In / Check Out en zona exclusiva

-Wi-Fi ilimitado en zonas comunes

-Piscina exclusiva

-Lounge exclusivo

-Bebidas Premium ilimitadas



Con estas iniciativas, Hoteles Decameron continúa mejorando para siempre ofrecerles experiencias superiores a sus clientes que, bajo su lema, “lo merecen todo”.



Sea uno de los primeros huéspedes en disfrutar de este plan ‘All Inclusive Plus’ en los mejores destinos nacionales e internacionales para viajar y descansar en estas vacaciones. Reserve aquí.