Alimento Whole Barf para su mascota

En términos de salud, alimentar a las mascotas con Whole Barf, va a traer muchos beneficios; su longevidad, reproducción y actividad física se verán potencializadas. Al ser un alimento saludable y 100% natural, el aporte de nutrientes será óptimo para su correcto desarrollo y crecimiento.

Existen propiedades inigualables en un menú crudo o como lo conocemos, B.A.R.F, que son las siglas de Biologically Appropriate Raw Food, que, traducido al español, quiere decir Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados. Consiste en alimentar a perros y gatos con la dieta para la cual han evolucionado a través de millones de años de adaptación genética.



Al poco tiempo de alimentarlos únicamente con las recetas de Whole Barf, los beneficios se verán reflejados en el brillo de su pelaje, su olor corporal se reducirá, así mismo se empezaran a fortalecer sus huesos, articulaciones y disminuirán las posibilidades de desarrollar artritis o problemas en los huesos, generando un aumento en la masa muscular.



Al ser una dieta con Omega 3, 6 y 9 EPA (Ácido Eicosapentaenoico), DHA (Ácido Docosahexaenoico), también conocidos como ácidos grasos esenciales ayudan a prevenir enfermedades del sistema inmune, mejoran la salud del corazón, apoyan la salud y el desarrollo mental, mejoran la piel y el pelo, reducen picores cuando hay alguna alergia y reducen la inflamación.



En otras palabras, va a haber una reactivación de sus defensas naturales y así una optimización del aparato digestivo y flora intestinal, disminuyendo las flatulencias, reduciendo el olor y el volumen de las heces, regulando el apetito y el peso de nuestras mascotas.



Whole Barf hace que el PH digestivo natural de nuestras mascotas se regule, sea el adecuado y propio de la especie, es decir el más ácido, el indicado para digerir los alimentos crudos, que además los ayuda a lidiar con enfermedades, microorganismos e infecciones bacterianas.



Al ser un alimento compuesto por un 70% de humedad, la hidratación de los perros va a ser a través del alimento, provocando que su vitalidad y estado anímico aumenten. Entre otros beneficios también se resalta que mantiene la salud bucal, promoviendo la masticación e higienización de la cavidad oral.



También regula el PH de la saliva, por lo cual se va disminuyendo el sarro que se genera por un conjunto de bacterias y residuos que enferman lentamente a nuestras mascotas.



Nutricionalmente las recetas de Whole Barf están elaboradas con dos proteínas de animal para que el aporte nutricional sea completo, en todas el pollo es un componente esencial, ya que contiene calcio, el cual mantiene los huesos y los dientes fuertes.



Whole Barf es apto para todos los perros, todas las edades y razas, especialmente para aquellos que necesitan una mejor calidad vida, es decir los perros que tienen cáncer, problemas hepáticos, problemas digestivos o con algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, ya que cualquiera de las cuatro recetas son altamente palatables, es decir muy apetitosas.



Estas recetas naturales los ayudan a sentirse mejor y a que su estómago no se esfuerce haciendo su debido proceso digestivo. Son dietas balanceadas compuestas de proteína de alta calidad animal, frutas y verduras frescas cosechadas en el campo colombiano, deliciosas y van a suplir todas las necesidades tanto calóricas como nutricionales de su mascota.