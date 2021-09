Ajedrez inclusivo, alternativa para el aprendizaje en el aula

Con el fin de mejorar la calidad educativa inclusiva en nuestro país, a través de la práctica del ajedrez, recurso de aprendizaje, en el cual se generan habilidades, destrezas y conocimientos, la Universidad de Cundinamarca invita a las alcaldías municipales a llevar esta disciplina recreo-deportiva a las aulas de las escuelas y colegios.

Definitivamente el ajedrez en el aula permitirá que docentes y estudiantes desarrollen pensamiento analítico y creativo, relevante para la formación de las personas en cualquier área del conocimiento, por esta razón, nuestro propósito es realizar convenios con las alcaldías para desarrollar este tipo de programas, explicó la doctora Ruth Patricia Rico, directora de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Cundinamarca.



Inclusión y educación



Este es un ajedrez cuyo tablero está diseñado para que personas con cualquier tipo de discapacidad jueguen, aprendan y enseñen. El creador de este ajedrez, que se ha denominado ajedrez inclusivo, es Jhony Cruz.



“Con este ajedrez se puede aprender el sistema Braille; en realidad, es muy fácil porque en el tablero también está en tinta la respectiva marcación con un mecanismo para que las piezas no se caigan", puntualiza Cruz. El kit de ajedrez inclusivo para las aulas cuenta con un tablero que tiene unas fichas de un metro de alto, una cartelera grande para que los docentes expliquen el juego, una cartilla y un libro completo acerca de la historia y todo lo que tiene que saber alguien para jugar ajedrez.



“Cuando inicié a crear dicho ajedrez, pensé en que solo fuera para personas con discapacidad visual. Sin embargo, luego vi que había una gran oportunidad para enseñar a todos: personas videntes, sordas, mudas, a jóvenes, niños, que todos pudieran jugar”, enfatizó Cruz.



Jhony concuerda con la UCundinamarca en que hay que educar para la vida, la libertad y los valores democráticos, por eso son aliados en este proyecto del ajedrez inclusivo, ya que permite que la mente se expanda, que la memoria se afiance, que los procesos cognitivos y cerebrales se afinen y que los sentidos se activen. Eso es algo que nuestros niños y jóvenes necesitan y sin duda les servirá para todo lo que se propongan en la vida.



“Enseñamos a los docentes y a los niños; es lo mejor que podemos hacer para potenciar la inclusión, pues esto no se trata de compadecer a las personas que no vemos o de vendarse los ojos para tener la experiencia porque el ser ciego tiene un proceso más grande de adaptación, pero al jugar y enseñar a las nuevas generaciones que hay otras formas de vida, haremos la diferencia”, agregó Jhony.



La Universidad de Cundinamarca invita a las alcaldías municipales que deseen llevar esta iniciativa a las escuelas y colegios a contactarse a través del siguiente correo: recepcionproyectosespeciales@ucundinamarca.edu.co



En la Universidad de Cundinamarca ya se encuentran abiertas las inscripciones para pregrado y posgrados, mayor información aquí: https://www.ucundinamarca.edu.co/