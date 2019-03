Ahorre, invierta y dígale adiós a la plata de bolsillo

Mes a mes, se destina un presupuesto fijo para gastos indispensables que garantizan el bienestar, como la vivienda, la alimentación, la educación y el transporte. Sin embargo, es común que no se sepa administrar adecuadamente el dinero adicional y que, en consecuencia, se entre en el ciclo tóxico de la “plata de bolsillo”.

Pero no todo está perdido. Actualmente existen múltiples estrategias que le ayudarán a no convertir sus ahorros en ese dinero que no sabe cuándo, cómo y en qué se gastó. De hecho, cooperativas como Financiera Progressa le ofrecen una serie de productos y servicios que lo motivarán a construir una cultura del ahorro.



Para empezar, debe racionalizar el uso del dinero. Es necesario ser consciente del modo en que invierte sus ingresos, pues diariamente se realizan gastos a los que se les da poca importancia ―como comprar un café o un pasabocas―, pero que pueden ser los culpables de que al final de mes no quede dinero para ahorrar o cubrir eventualidades.



Los CDAT, una estrategia de inversión



El camino para construir un patrimonio económico sólido es complejo y requiere de compromiso y disciplina. Por esta razón, una vez que se ha logrado crear un ahorro, vale la pena que se pregunte cómo lo puede rentabilizar para obtener beneficios. Esto resulta muy sencillo con Financiera Progressa.



Esta cooperativa, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y que cuenta con más de 20 años de experiencia, ofrece una variedad de servicios que se ajustan a las necesidades particulares de cada ahorrador, con el fin de ayudarlo a cumplir sus metas de bienestar y prosperidad económica, mientras su dinero se mantiene a salvo con el seguro de depósitos Fogacoop.



El Certificado de Depósito a Término (CDAT), una alternativa que posee muchos beneficios para quienes quieren capitalizar sus ahorros, ofrece, en promedio, una rentabilidad desde el 3.70% hasta el 7.25% EA, dependiendo del plazo y monto a invertir seleccionado.



Al adquirir un CDAT con Financiera Progresa, usted no solo recibe un excelente porcentaje de rentabilidad efectiva anual, sino que se asegura de no pagar costos ocultos. Además, la cooperativa se encarga de asumir el 4x1000.



Tenga en cuenta que los CDAT son ideales para apoyar el cumplimiento de sus objetivos a mediano y largo plazo. No obstante, desde el primer momento en que usted invierte en este producto, empieza a obtener ingresos adicionales.



Además, Financiera Progressa pone a su disposición otros productos, como los ahorros permanentes y los ahorros programados. Decidir cuál utilizar para rentabilizar sus ingresos depende del uso que quiera dar a sus recursos económicos.



Igualmente, es importante tener en cuenta que para incrementar los ahorros y fortalecer el capital, lo mejor es optar por la diversificación y no invertir todo el dinero en un solo producto financiero; fraccionarlo es la mejor estrategia.



Otra razón para preferir a Financiera Progressa son los beneficios adicionales que ofrece a sus asociados. Gracias a diversos convenios, la cooperativa brinda descuentos especiales en programas de salud, educación, recreación, cultura y deporte.



