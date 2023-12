¿Ahorrar o pagar deudas? ¿Qué debes hacer?

¿Ahorrar o pagar deudas?, esa es la pregunta que se hacen muchas personas en Colombia. En el mundo financiero, es común encontrar situaciones de endeudamiento. Pero, ¿se debería priorizar el pago de deudas o el ahorro de dinero?



El consejo es analizar la situación financiera, calculando la cantidad de deudas que tiene y clasificándolas de acuerdo con su tasa de interés, de mayor a menor. Luego, revisar los ingresos y gastos para determinar cuánto dinero se puede destinar al pago de las deudas y al ahorro. Si el flujo de caja es muy negativo, es necesario buscar reducir los gastos o aumentar los ingresos.

En el caso de las deudas con tasas de interés altas y plazos muy largos, se debe priorizar el pago de esas deudas primero. Esto se debe a que las tasas de interés altas y el tiempo pueden hacer que las deudas crezcan rápidamente, lo cual puede ser perjudicial para la salud financiera.



Técnicas efectivas para el pago de deudas:



1. Pagar primero la deuda más pequeña y luego avanzar hacia la más grande.

2. Priorizar el pago de la deuda con la tasa de interés más alta.

3. Consolidar las deudas, es decir, la opción de hacer un préstamo para consolidar todas las deudas a una tasa de interés más baja y con cuotas más pequeñas.



Aunque pagar las deudas es crucial, hay algo que no se puede ignorar, como el ahorro, por varias razones. Si no se cuenta con un fondo de imprevistos, es probable que no se esté preparado para situaciones inesperadas. Además, el ahorro permite invertir en metas financieras a largo plazo, como el retiro, y también fomenta hábitos financieros positivos que protegerán para el futuro.



La clave está en encontrar un equilibrio. Es importante ahorrar un porcentaje de los ingresos incluso mientras se pagan deudas. Es fundamental tanto pagar deudas como ahorrar, ya que el colchón de dinero que se está construyendo ayudará a utilizar menos la tarjeta en caso de imprevistos o deudas.



Aprenda más sobre este tema en las redes sociales de Claudia Uribe

Instagram: @soyclaudiauribe

Página web: finanzasconclaudiauribe.com