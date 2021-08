Ahora el fraude en pesajes será más difícil: conozca BascostaNet

Los sistemas de pesaje son un componente fundamental de la operación de puertos, carboneras, acerías, harineras y un sin número de industrias. Aunque no todos los productos terminados se comercializan por peso, es casi seguro que los insumos utilizados para su fabricación sí.

BASCOSTA, ejemplo de innovación

Desde hace más de 20 años, BASCOSTA -una empresa certificada y reconocida- ha diseñado soluciones inteligentes de pesaje bajo una promesa clara: mediciones confiables y precisas, a través de básculas y balanzas desde 1 miligramo hasta más de 100 toneladas.



Hoy, la empresa brinda una herramienta que le permitirá a directivos y gerentes logísticos dejar de preocuparse por la manipulación fraudulenta de balanzas o básculas, o de los sistemas de información conectados a estos equipos.



Se trata de BASCOSTANet, un software inteligente de pesaje que asegura estándares de precisión, efectividad y control sin precedentes en la industria colombiana.



7 ventajas de BASCOSTANet



Llegó para incrementar la confiabilidad y detectar a tiempo las fallas en el pesaje de vehículos. Estas son sus principales ventajas:



1. Un software en la Nube: Al estar alojado en la Nube, BASCOSTANet estará disponible tanto como su operación lo requiera: 24 horas al día y 7 días a la semana. Además, toda la información del pesaje se sincronizará automáticamente en servidores de Google Cloud bajo numerosas capas de seguridad. Al no estar guardados de manera local en las bases de datos de una empresa, sus datos cuentan con un mayor respaldo y seguridad.



2. Tablero de control: El administrador de BASCOSTANet puede monitorear en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo el estado actual de los ciclos de pesajes y camiones según su tipo de movimiento. El software puede vincularse a otros periféricos como cámaras, para así tener una visual completa del pesaje.



3. Semáforo de confiabilidad: A través de machine learning, el software analiza todo el tiempo, el comportamiento de la báscula. Si el semáforo está en verde, esto indica que las mediciones están dentro de la tolerancia establecida por la norma; en amarillo, la báscula está en la tolerancia máxima y es probable que dentro de poco se salga del rango; y en rojo, la báscula necesita ser calibrada. A través de la app de BASCOSTANet, el administrador está al tanto de cada una de estas alertas.



4. ‘Tickets’ de pesaje siempre auténticos: Luego del pesaje de un vehículo, BASCOSTANet genera un ‘ticket’ con la información exacta del peso de la carga que transporta y un código QR escaneable desde cualquier teléfono móvil.



Cuando la carga llega a su destino, quien la recibe escanea el código QR y puede ingresar a un ‘link’ donde podrá cerciorarse de la autenticidad del ‘ticket’ y de los datos que contiene. De esta manera, los ‘tickets’ de pesaje no pueden alterarse por operarios o por quien transporta la carga.



5. Conectividad 24/7: El proceso de pesaje no se detiene si se pierde la conexión a Internet. BASCOSTANet sigue pesando de forma local y cuando la conexión a Internet se reestablece, los datos se sincronizan automáticamente.



6. Perfiles de usuario: El software permite añadir diferentes usuarios según el rol que desempeñen en el pesaje: Basculero / Consultor / Personal en la organización / Clientes / Administrador. Cabe mencionar que cada rol tiene permisos específicos que controlan el acceso a los datos del sistema.



7. Control desde el origen: BASCOSTANet está conectado a las celdas de carga de cada báscula. Si una celda emite una señal anómala o fuera del estándar, el software lo identifica y emite una alerta.



El impacto de BASCOSTANet



A futuro, BASCOSTANet se convertirá en el regulador de la confiabilidad de los sistemas de pesaje en el país.



Imagine que una empresa compra a un proveedor una determinada carga. La compañía compradora puede cerciorarse de que recibirá la cantidad exacta del insumo con solo observar que el “semáforo de confiabilidad” del proveedor está en verde, pues esto asegura que sus sistemas de pesaje están calibrados.



Por tanto, BASCOSTANet será el comienzo para que más y más industrias se comprometan con la confiabilidad de sus sistemas de pesaje.



