Advance adelanta su pago y le ayuda a acceder a educación financiera

El 73% de los empleados en Colombia llegan a fin de mes sin los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones o deudas, razones por las que, en el mejor de los casos, solicitan créditos rotativos o avances en su tarjeta de crédito con altos costos, pero, en el peor de los casos, y si no tienen alternativas de dinero e historial crediticio, acuden a préstamos ‘gota a gota’, que son ilegales y tienen altísimos intereses que oscilan entre 15% y 45% al mes, afectando no solo su salud financiera sino también, en muchos casos, su integridad física.

Ambos casos llevan a los empleados a acumular deudas e intereses que muchas veces no conocen o no pueden manejar. La Fintech Advance - Adelanta Tu Pago nace a raíz de esta problemática, trayendo por primera vez a Colombia el servicio de salario on-demand que permite a los empleados adelantar su sueldo cuando lo necesiten y sin ningún costo para las empresas. Dando así la flexibilidad y liquidez financiera que los trabajadores necesitan para cubrir imprevistos o emergencias financieras sin generar ningún tipo de interés, papeleo o burocracia, teniendo en cuenta que no es un crédito, es un adelanto de salario.



“Nuestro objetivo es reducir el sobreendeudamiento y mejorar la salud financiera de los trabajadores a través de la flexibilización del acceso al salario -en su mayoría- a empleados que devengan entre uno y dos salarios mínimos, quienes constituyen más de 85% de la fuerza laboral del país y son los que tienen más problemas de liquidez financiera”, indicó João Leite, fundador y CEO de Advance - Adelanta Tu Pago.



Funcionamiento y beneficios para las empresas



Los empleadores se afilian a Advance - Adelanta Tu Pago y permiten que sus trabajadores realicen adelantos de salario cuando y donde lo deseen sin generar ningún tipo de costo para la empresa. De esta forma, el empleado ingresa a la plataforma, solicita el valor de su adelanto y en cuestión de horas tendrá el dinero disponible en la cuenta bancaria donde habitualmente recibe su pago de nómina. El servicio tiene un costo único y muy bajo para los empleados: se cobra únicamente un costo de transacción fijo cuando el empleado hace un adelanto, que es equivalente a lo que cobra un cajero automático por realizar un retiro de dinero ($6.300 + IVA).



De modo que, al flexibilizar el pago a los empleados a través de los adelantos de nómina, las empresas pueden empezar a ofrecer beneficios innovadores que solucionen problemas reales de los empleados, reducen el estrés que les genera las deudas y así, aumentan sus niveles de productividad, sumado a la capacidad de atracción y retención del talento. Lo anterior, sin generar ningún tipo de trabajo operativo en los equipos de nómina en las empresas ya que Advance - Adelanta Tu Pago es la compañía que más integraciones tiene con softwares de nómina, lo que le permite ajustarse a los procesos ya establecidos por cada empresa y activar el beneficio sin generar carga operacional en las empresas.



Otros beneficios para los trabajadores



Con el transcurrir del tiempo, Advance - Adelanta Tu Pago se ha convertido en mucho más que adelantos de nómina al ofrecer un portafolio de servicios para el bienestar de los trabajadores que soluciona problemas reales no solo de liquidez sino también, de educación financiera, acceso a telemedicina, recargas de celular, entre otros servicios.



La plataforma permite a los trabajadores acceder a programas de educación y planeación financiera sin costo alguno, lo que evita su sobreendeudamiento, mejora sus hábitos financieros y los ayuda a tomar mejores decisiones para sus finanzas, beneficiando directamente a las empresas ya que, al centrarse en mejorar la salud financiera de sus colaboradores, reducen su estrés financiero, lo que se repercute directamente en el aumento de su productividad y la disminución de los altos índices de rotación, ausentismo laboral y falta de motivación o sentido pertenencia.



“Un estudio de Mercer Colombia determinó que el 52% de los empleados gastan de 5 a 8 horas de su semana laboral tratando de solucionar sus preocupaciones financieras. El estrés financiero les impide a las personas concentrarse y cumplir oportunamente con su trabajo. Los lleva a enfrentar problemas de salud y conflictos familiares debido a que su atención tiende a enfocarse en los pagos que tienen pendientes, afectando su concentración en el trabajo y, por lo tanto, su productividad”, afirmó Leite.



Adicionalmente, los trabajadores también pueden acceder a video-consultas con un médico o especialista del aliado TuMédico - SaludTools con el fin de solucionar emergencias de salud donde sea y cuando lo necesiten, sin tener que desplazarse hasta un centro médico, incurrir en gastos de transporte y perder casi medio día de trabajo.



Crecimiento acelerado



Desde su lanzamiento en Colombia, Advance - Adelanta Tu Pago ha tenido una acogida interesante que ya le permite contar con miles de usuarios en su plataforma y tener objetivos ambiciosos para llegar rápidamente a 100.000 usuarios. La Fintech actualmente se encuentra trabajando con empresas reconocidas como Jobandtalent, Home Burgers, La Haus, Opain, Coquecol y Altipal, entre muchas otras.



Debido a este crecimiento exponencial, su revolucionario modelo de negocio, tecnología y el beneficio que trae tanto a los empleados como a los empleadores, Advance - Adelanta Tu Pago fue seleccionada por ProColombia como uno de los 10 emprendimientos más innovadores del país a finales de 2020. Ésto le permitió acceder a un programa de alianzas bilaterales en la que logró ser la primera Startup a nivel mundial en recibir, en conjunto con su aliado Shopl & Company, el apoyo y financiación de USD 120.000 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su laboratorio de innovación y Born2Global Centre, la agencia incubadora y aceleradora de startups de tecnología del gobierno coreano, para ejecutar su estrategia de expansión e impulsar su modelo de inclusión y educación financiera en el país.



El programa también vinculó a la Fintech colombiana con la startup de origen coreano Shopl & Company, una innovadora plataforma de gestión de personal que permite medir, planificar y hacer seguimiento en tiempo real a los diferentes equipos de ventas. De este modo, las empresas explorarán la posibilidad de integrar sus soluciones en conjunto para mejorar la productividad de los equipos empresariales por medio de herramientas tecnológicas que reduzcan su estrés financiero, los enfoque en su trabajo y los motive constantemente.



Recientemente, Advance - Adelanta Tu Pago también selló una alianza con ACOSET, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, lo que la convierte en la plataforma oficial de adelantos de nómina y bienestar financiero para las empresas de servicios temporales con la que aspira llegar a las más de 100 empresas de este tipo en Colombia y sus más de 300 mil empleados misionales en el país.



“Los adelantos de nómina o el denominado salario on-demand es una de las herramientas que realmente funcionan y convierten a las empresas en el verdadero ‘Banco del Trabajador’. Desde Advance - Adelanta Tu Pago ayudamos a los empleadores a llevar inclusión, educación y planeación financiera a sus empleados a través de modelos de flexibilidad que les ayudan en sus momentos de crisis y a proteger su salud financiera sin ningún costo, lo que favorece tanto a los colaboradores como a las empresas en términos de productividad, motivación y retención de talento”, reiteró Leite.



Para adelantar su salario e implementar otros beneficios en su empresa ingrese a: https://adelantatupago.com/