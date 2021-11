ADM, el mejor aliado para emprendedores, pymes e independientes

En una época en la que los emprendimientos crecen cada día y en un país donde más del 90 por ciento del tejido empresarial está integrado por las pequeñas y medianas empresas, contar con herramientas que ayuden a organizar los negocios desde el comienzo resulta fundamental.

Consciente de esa realidad, la compañía Aspel puso al servicio de las pymes y de las nuevas ideas de negocio ADM, una nueva aplicación en la nube que administra las principales operaciones de compra y venta de las empresas, como cotizaciones, facturas electrónicas o por computador, notas de crédito, compras, entre otras de manera fácil, eficiente y segura.



Y adicionalmente cuenta con un módulo de clientes, permitiendo tener la base de datos de los mismos y un catálogo de productos. Además, de acuerdo con la versión, también posibilita llevar inventarios y un control de cuentas por cobrar.

Así las cosas, esta herramienta permite organizar a los pequeños negocios o emprendimientos en esos procesos, para que en el momento en el que realicen su formalización cumplan con todos los requerimientos de ley, como la factura electrónica y el documento soporte de pago de nómina electrónica.



Cabe señalar que en factura y nómina electrónica es proveedor tecnológico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por medio de Siesa, que está certificada y autorizada por esa entidad gubernamental para generar los documentos electrónicos.



De acuerdo con Katherine Ayala, gerente de Marca de Aspel para Colombia, unas de las principales características –en términos de uso– es que ADM al ser un software en la nube no necesita de ninguna implementación en un computador específico, sino que simplemente el cliente puede acceder a él teniendo la dirección Web o descargando la aplicación móvil en dispositivos con sistema operativo Android y iOS, para tener allí el control de su negocio.



A esto se suma otra ventaja y es que, a unos precios muy bajos, los clientes van a poder cumplir con la Dian, más específicamente con la factura electrónica y la nómina electrónica, pues en este caso los dos documentos son totalmente ilimitados.

Un tercer beneficio tiene que ver con el soporte técnico directo que ofrece esta solución, a través del cual el cliente es guiado en todo lo que requiera y sin costos adicionales. Este apoyo inicia con un chatbot para resolver inquietudes, pero si no queda satisfecho con la respuesta obtenida, el requerimiento pasa a ser atendido por un asesor, ya que también cuentan con una línea de atención directa que funciona de lunes de viernes entre las 9 a.m. y las 6 p.m., aparte de tener acceso a tutoriales en la página Web.

Aspel Foto: Aspel

Costos y versiones

“Con ADM se pagan $25.000 o $35.000 mensuales, según la versión que se elija, y nunca los usuarios van a pagar más, sin importar el número de empleados que tengan en la nómina o en la cantidad de facturas que se utilicen o si el cliente necesita apoyo en el paso a paso para que hagan el proceso de habilitación electrónica con la Dian”, precisa Ayala, quien recalca que esta solución está dirigida principalmente a emprendedores, pequeñas empresas e independientes.



Igualmente, esta herramienta cuenta con una app complementaria llamada ‘ADM Tienda’, que permite convertir el celular o la tablet del usuario en un punto de venta y también da la posibilidad de generar el documento POS o tirilla de venta o compra (que equivale a una factura), aparte de tener control total sobre ese punto de venta abierto al público.



Acerca de las versiones que están disponibles para los usuarios, la gerente de Marca de Aspel para Colombia explica que este software maneja dos: básica y ‘premium’. La primera permite un usuario conectado y un ‘ADM Tienda’, mientras que en la segunda es posible tener hasta tres personas en línea al mismo tiempo y tres ‘ADM Tienda’, además de que puede llevar control de inventarios, cuentas por cobrar, visualización de estadísticas y acceso al catálogo de terceros (ligado a la nómina electrónica para el registro de los empleados).



Para quienes quieren empezar a conocer esta solución, Aspel está dando un periodo gratis, y por eso habilitan el software por 30 días en la versión ‘premium’ al 100 por ciento. Cuando ya llegue al día 29, el mismo programa avisa la terminación de la prueba para que se tome la decisión de cuál versión utilizar en adelante. Así, luego de realizar el pago, la persona continúa sus operaciones con el mismo usuario y contraseña seleccionados desde el inicio.