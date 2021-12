Adidas presenta los nuevos Adizero Adios Pro 2

Después de su debut en el 2020, los Adizero Adios Pro se adueñaron del mundo de las carreras de larga distancia, desde el instante en que varios atletas lograron romper récords en la categoría de media maratón. Y es que adidas, como líder en innovación y diseño, trabaja eficazmente para ofrecer los mejores productos de alto rendimiento y ayudar a que los atletas sean más rápidos y fuertes.

En línea con lo anterior, luego de que los Adizero Adios Pro fueron desarrollados y perfeccionados junto con algunos de los atletas más rápidos del mundo, la marca presentó los nuevos Adizero Adios Pro 2, una clara continuación del objetivo de adidas de evolucionar constantemente el calzado de running.

Conozca los nuevos Adizero Adios Pro 2 Los tenis que usaron tres atletas olímpicos colombianos para romper el KOM y QOM de Patios. Conozca los nuevos Adizero Adios Pro 2 Foto: Adizero Adios Pro 2

Rompiendo récords con los Adizero Adios Pro 2



Si bien los Adizero Adios Pro 2 pueden utilizarse para todos los niveles de running, fueron creados especialmente para maratonistas mundiales y runners de larga distancia sub-3, y en ese sentido, el país ya es testigo de nuevas marcas.



Dentro del entrenamiento o actividad de un deportista existen los segmentos compuestos por rutas reales, el hombre o la mujer, dependiendo de la clasificación, que haya logrado completar el segmento en el menor tiempo posible, se llevará el título de KOM (King of the mountain) o QOM (Queen of the mountain), respectivamente. Esta vez, Iván González, Kellys Arias y Angie Orjuela, tres atletas olímpicos colombianos, rompieron con estos tenis el KOM y QOM del Alto de Patios vía La Calera.



Por un lado, el KOM estaba registrado en 24 min 51 s e Iván González, lo rompió con 24 min, y por el otro, el QOM estaba en 32 min 05 s y Angie Orjuela, lo rompió con 27 min 48 s, mientras que, Kellys Arias, lo hizo en 28 min 22 s.



“Este nuevo récord que rompió adidas con los nuevos Adizero Adios Pro 2 es la muestra de que estos tenis son los mejores aliados para los corredores de larga distancia que quieran mejorar su tiempo. La semana pasada, la corredora Lucy Cheruiyot, rompió record en la Maratón de México con este calzado. Estamos orgullosos de poder traer esta tecnología e innovación a los colombianos”, afirma Juan Pablo Rodríguez, Senior Manager Brand Communication Colombia.



Así son los Adizero Adios Pro 2



Sus dos capas de tecnología Lightstrike Pro rediseñadas en la mediasuela proporcionan un mayor retorno de energía; las varillas de carbón infundido EnergyRods brindan firmeza y ligereza para lograr una transición más anatómica con menor pérdida de energía y su exterior Celermesh 2.0 de poliéster parcialmente reciclado y ultraligero con un diseño optimizado a partir de datos de atletas ofrece velocidad, flexibilidad, ventilación y soporte.



A ello se suma una suela de caucho continental ™ adherida a la puntera para crear una zona de tracción especial que permite una aceleración más rápida y una estructura de talón ultraliviano que mantiene el pie bien asegurado gracias a su diseño antideslizante y promete mayor suavidad y comodidad.



Conozca la colección de los Adizero Boston 10



Utilizando el legado y la tecnología de las carreras de alto rendimiento, adidas también lanzó los nuevos Adizero Boston 10, un calzado de running versátil para el día a día y diseñado para runners de todas las categorías que busquen ser más veloces.



Cuentan con la misma tecnología Lightstrike Pro combinada con una mediasuela de espuma Lightstrike EVA duradera, EnergyRods de fibra de vidrio, un diseño de exterior suave y una suela de caucho continental™ que brinda soporte durante los entrenamientos.



Los dos lanzamientos de adidas están disponibles en una combinación de colores nunca antes vista para capturar el poder del running. Sin embargo, los Adizero Boston 10, por el momento, están disponibles solo para corredoras y el próximo año lo estarán para corredores.

