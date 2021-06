Actividad física constante: solución eficaz para la diabetes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en el año 1980 a 422 millones en el 2014 ¹. Y es que esta enfermedad crónica, que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce ², puede llegar a afectar diferentes órganos o provocar otras complicaciones, si no se maneja adecuadamente, sin embargo, la buena noticia es que existen varios métodos para tratarla, evitarla o controlarla.

En línea con lo anterior, hacer ejercicio con regularidad es uno de los mecanismos más eficaces que benefician a los adultos mayores que padecen dicha enfermedad, ya que cuando se realiza, las células se vuelven más sensibles a la insulina, por lo que pueden funcionar de una manera más eficiente ³.



La actividad física, entendida como todo tipo de movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, desplazamiento o parte del trabajo ⁴, debe ir acorde con la edad del paciente y requiere de un compromiso por parte de este, pues para nadie es un secreto que hoy en día, las personas, padezcan o no una enfermedad, no cumplen con las recomendaciones de los expertos para evitar el sedentarismo.

¿Listo para ejercitarse?



Más de una cuarta parte de la población adulta mundial (1.400 millones de adultos) no alcanza un nivel suficiente de actividad física ⁴ y uno de los motivos es quizás por falta de conocimiento. Lo primero es empezar de forma gradual para evitar sufrir lesiones o dolores musculares, y en ese sentido, caminar es una excelente opción, lo único que hay que hacer es ir aumentando el tiempo y la velocidad a medida que va mejorando el rendimiento.



Recuerde que debe calentar el cuerpo caminando a un ritmo más lento de lo normal de 3 a 5 minutos, estirar de 5 a 10 minutos después de calentar o caminar y hacer cambios para incrementar la resistencia con distancias más largas ⁵, teniendo en cuenta que, quienes padecen diabetes deben realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana ⁴.



Por otro lado, si está en casa, una de las opciones más viables son los aeróbicos, tan solo necesita moverse al son de la música y disfrutar mientras fortalece el cuerpo. Para ello, puede comenzar realizando sesiones de 10 minutos, aunque vale la pena resaltar que, lo ideal es contar con el apoyo de un entrenador que le sugiera una rutina.



A estos dos ejercicios se unen las tareas domésticas, pues estas exigen tiempo y esfuerzo, así que limpiar el polvo, aspirar, planchar, arreglar el jardín y hasta lavar el carro, contribuyen al mejoramiento de la salud.



Fortalecer los músculos también es esencial, por lo que se recomienda optar por usar las escaleras antes que el ascensor. Esto no solo tonificará sus piernas, también lo ayudará a ganar fuerza utilizando unos zapatos con amortiguación, para reducir el impacto en las articulaciones.



Por último, es importante tener claro que la actividad física es un pilar fundamental del plan de tratamiento para alcanzar el control de su diabetes. Recuerde que este siempre debe contar con las recomendaciones y aval de su médico. Cuidarse es vital para vivir bien, adquiera información y consejos que le ayudarán en www.estaraldia.com.co/blog.xhtml.

