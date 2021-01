Aceleradora busca talento 4.0 que quiera transformar el mundo

¿Está usted entre los 17 y 35 años, posee altas competencias matemáticas, tiene nociones de programación y desea ubicarse laboralmente en la industria 4.0? Entonces, ¡tome nota y postúlese!

Hasta el próximo 14 de febrero, la aceleradora Protalento (una plataforma que impulsa la formación para jóvenes con alto potencial en carreras digitales y tecnológicas), tiene abierta la convocatoria para aquellas personas interesadas en formarse y/o potenciar sus habilidades tecnológicas, al tiempo que se conectan con empleadores del sector privado.



Con una oferta académica pertinente a las nuevas demandas laborales, un fuerte componente holístico, un equipo de mentores de gran trayectoria y aliados pedagógicos de primer nivel, Protalento le apuesta a resolver tres problemáticas del mundo actual: el desempleo juvenil, la falta de habilidades, y la escasez de recursos para financiar estudios, a través de una estrategia que promueve el talento y les ofrece a las empresas profesionales que respondan a sus necesidades.



Para ello, convoca y selecciona los perfiles, crea rutas de aprendizaje, hace acompañamiento en la empleabilidad y seguimiento a talentos en América Latina que puedan ocupar cargos según los requerimientos reales y actuales del ecosistema digital, y financia -a través del fondo de talentos- la sostenibilidad de la iniciativa.



La formación, a través de las rutas de aprendizaje, incluye un ‘bootcamp’ para desarrollar competencias TIC, el desarrollo de un proyecto de grado, matemáticas, analítica de datos, inglés y, lo que ellos consideran su columna vertebral: la formación en habilidades para el siglo XXI, con énfasis en competencias socioemocionales.



Las carreras, diseñadas junto con las empresas, para la actual convocatoria está orientadas a la formación específicamente de científicos de datos, desarrolladores ‘full stack’, diseñadores UX/UI, profesiones altamente demandadas y muy bien remuneradas.



El acompañamiento, por su parte, incluye un equipo de tutores en los distintos componentes de la formación y un mentor o mentora reconocidos en la industria que inspiran, guían y se convierten en referente de los talentos.



Así mismo, de la mano de expertos, Protalento acompaña a los seleccionados en el proceso de preparación y aplicación a las ofertas de empleo, a la vez que realiza el seguimiento al proceso de adaptación del talento a la empresa, creando, además, una comunidad de apoyo donde se intercambian experiencias a lo largo de la carrera.



En la práctica



La iniciativa está dirigida a personas que, adicional a los requisitos de edad y conocimientos en matemáticas y programación, quieran redireccionar su carrera profesional, graduados de programas técnicos o tecnológicos y hasta bachilleres, que así no tengan las posibilidades económicas de acceder a la universidad, puedan formarse con alta calidad.



“En ProTalento apostamos a que personas sin diploma, con una formación robusta y un acompañamiento estratégico pueden lograr grandes oportunidades laborales. Por eso, le apostamos al talento, más allá de los títulos”, señalan sus voceros.



Para ello, cuenta con el fondo de talentos, administrado por la fundación ProTalento Latam, que se alimenta con los aportes de los patrocinadores y los talentos, quienes una vez se emplean, pagan un porcentaje de su salario al terminar las rutas de formación y acompañamiento.



Es de resaltar que durante la formación, la persona seleccionada no asume ningún costo y puede, incluso, aplicar a un estipendio para la manutención, pago de internet y computador, dependiendo de la duración del programa, y si en los primeros 40 meses después de terminado el programa no ha tenido ingresos durante 24 meses no tendrá que hacer pagos adicionales.



Igualmente, las empresas que donan al fondo de talentos tienen el beneficio de tener la primera opción para contratar a los talentos y, adicionalmente, no pagan un ‘fee’ por la consecución del talento.



Cómo participar



Actualmente está abierta la quinta convocatoria que, como se indicó anteriormente, se cierra el próximo 14 de febrero y cuyo proceso para postularse es muy sencillo.



Las personas interesadas pueden aplicar en: https://protalento.org/me-quiero-postular/, diligenciar el cuestionario, y enviar los documentos solicitados y el video con la autobiografía, teniendo en cuenta que los candidatos deben tener resultados académicos sobresalientes, que se miden en los puntajes de pruebas Saber 11, Saber Pro, promedios académicos y resultados en la prueba de programación básica que hace parte del formulario de aplicación.



Quienes sean seleccionados podrán empezar su formación de acuerdo con tus intereses y perfil en dos rutas o ‘tracks’: de profundización, la cual tiene una duración de 9 meses, dirigida a bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales, y estudiantes entre 8º y 10º semestre universitario; y la ruta de empleabilidad, que dura 3 meses, y está orientada a profesionales que tengan la formación técnica suficiente para el ingreso al mercado laboral y que requieren preparación en habilidades para el siglo XXI.



“En ProTalento evaluamos las competencias TIC para asegurarnos que pueden ser exitosos en el trabajo que consigan, porque, entre otras cosas, tienen la formación técnica necesaria. Además, formamos talentos para que vean los retos como grandes oportunidades, que estén determinados a lograr metas y a crecer con las dificultades”, apuntan sus voceros.



A la fecha, en las cuatro convocatorias que ha abierto Protalento se han postulado 511 personas de 24 departamentos, la meta para 2021 es financiar y apoyar 800 personas, de las cuales se espera que 400 sean mujeres.



Más información en https://protalento.org/