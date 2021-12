La Armada de Colombia adelanta en el país diversas iniciativas de esfuerzo no armado que buscan llevar bienestar y desarrollo, y acercar la oferta social gubernamental a comunidades en el territorio nacional que presenten factores de inestabilidad. Esto es lo que se denomina “Acción Integral”, definida como “la integración de las capacidades de las Fuerzas Militares al esfuerzo de acción unificada del Estado de manera conjunta, coordinada, combinada e interinstitucional, con la empresa privada, las fundaciones, ONG´s, líderes comunales y los medios de comunicación para el progreso y desarrollo de la nación”.

Lo anterior incluye diversos campos de acción, como:



- Campañas y jornadas nacionales y binacionales de apoyo al desarrollo.



- Alianzas productivas sostenibles.



- Proyectos de infraestructura.



- Proyectos sostenibles.



- Obras de asistencia humanitaria.



- Capacitaciones Técnicas



- Campañas de sensibilización.



- Foros regionales de alcaldes y gobernadores.



- Cátedras del mar y del río.



- Convenios y alianzas de cooperación para el desarrollo.



“Mediante la Jefatura de Acción Integral y Desarrollo, que yo presido, la Armada de Colombia adelanta labores de la mano, por ejemplo, con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para llevar sus capacidades a las diferentes regiones, visibilizando al mismo tiempo en las comunidades de los territorios más alejados la oferta social del Estado, gracias a jornadas de apoyo y actividades de Acción Integral”, explica el Contralmirante Rafael Aranguren Devia.



Este año, las cuatro Fuerzas Navales que conforman la Armada de Colombia (Caribe, Pacífico, Sur y Oriente) han adelantado, en conjunto, diez foros regionales, 13 campañas a lo largo y ancho del país, más de 110 actividades de Acción Integral, 8 ruedas de emprendimiento y apoyo a proyectos productivos y de infraestructura que sumaron en total 83.



“Esta es una tarea continua y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes que desarrollamos en materia de Acción Integral van debidamente alineados con las políticas del comando de la Armada. De ahí que las cuatro Fuerzas Navales tengamos un permanente interés en este tipo de actividades y desarrollemos Jornadas de Apoyo al Desarrollo (JAD), actividades integrales de acción, foros regionales y ruedas de emprendimiento, de manera que, con base en toda esta sinergia, podamos ayudar al bienestar de todas las regiones de nuestro país”, manifiesta el Contralmirante Aranguren Devia.



A lo largo de este año, se adelantaron diferentes Jornadas de Apoyo al Desarrollo, algunas de ellas en San José del Guaviare (con 812 personas beneficiadas); Solano (Caquetá), con 250 beneficiados; Leticia (Amazonas), con 1.175; Isla Cabica (Atlántico), que benefició a 650 personas, y en Punta Espada (La Guajira), con 85 personas beneficiadas, entre otras.



Esas actividades le permitieron a la Armada de Colombia ofrecer servicios de medicina en diferentes especialidades, vacunación, recreación, peluquería, entre otros, además de la entrega de donaciones con ropa, alimentos no perecederos, ‘kits’ dentales y de higiene personal, e implementos de bioseguridad, entre otros.



“La Acción Integral es fundamental para la política de seguridad del Gobierno nacional porque; primero, resalta la importancia de las acciones unificadas que permitan acercar la oferta social de Estado a las poblaciones más vulnerables y expuestas a situaciones de inestabilidad, y segundo, porque es un componente vital para el afianzamiento de las operaciones militares y el desarrollo del plan de campaña de la Armada”, explica el contralmirante Rafael Aranguren Devia.



Negocios que hacen país



Otro componente de la Acción Integral se relaciona con las ruedas de emprendimiento, que se adelantan en comunidades específicas que tengan una oferta interesante de productos.



“Con la ayuda de ministerios, alcaldías y gobernaciones llevamos esas muestras productivas a potenciales clientes para que puedan mostrarse y venderse, promoviendo las economías locales. En estos casos, la Armada de Colombia se convierte en un articulador de oportunidades”, destaca el contralmirante.



Dentro de la campaña “Cosechando solidaridad”, la Fuerza Naval del Pacífico (FNP) apoyó con el transporte y la logística para la comercialización de productos agrícolas de Buenaventura, beneficiando a 780 personas productoras de bebidas tradicionales, comidas y dulces típicos, y artesanías.



Por su parte, la Fuerza Naval del Caribe (FNC) ayudó a gestionar, mediante una “Rueda de Emprendimiento Agrícola”, 1.130 toneladas de productores establecidos en Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, beneficiando en total a 15.659 personas de esas regiones.



La Fuerza Naval del Sur (FNS) efectuó la primera feria agropecuaria “Chagrarte” en Leticia (Amazonas), que benefició a 3.400 personas y gestionó alianzas con Justo & Bueno, On Vacation y los supermercados Waira e Híper.



“Gracias a nuestros lazos, podemos conectar empresas y tiendas en las ciudades con los productos que elaboran los pobladores de esas regiones más apartadas. Se trata de una sinergia muy completa que comienza con la realización de los foros de alcaldes y gobernadores, en donde les planteamos a los mandatarios locales y regionales este tipo de iniciativas. De tal manera, ayudamos a que se pueda mover la economía local”, dice el Contralmirante Aranguren.



Por otra parte, la importancia de estos foros de alcaldes y gobernadores radica en que la Armada de Colombia, en sus diferentes jurisdicciones, se convierte en un enlace coordinador que hace posible y proyecta este tipo de iniciativas de fortalecimiento, al tiempo que permite la articulación local de proyectos y el establecimiento de múltiples actividades de desarrollo.



Navegando al corazón de…



Otra actividad enmarcada en la Acción Integral fue el “Plan San Roque”, contribución de la Armada de Colombia a la Asistencia Humanitaria del Estado tendiente a afrontar la situación de emergencia provocada por la pandemia en todo el territorio nacional. Así, fueron apoyados 104 municipios, beneficiando a 3.027.686 personas con indicadores críticos de pobreza multidimensional.



Y en el marco del “Plan Renacer”, que desplegó toda la capacidad operacional y de Acción Integral de la Armada de Colombia para lograr la recuperación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán “Iota”, se efectuaron 691 actividades, entre entrega de mercados y agua, evacuaciones, perifoneos, transporte y reuniones interinstitucionales, que beneficiaron a 6.000 personas.



También, se destacan las campañas anuales “Navegando al corazón”, que incluyen un fuerte un componente fundamental de Acción Integral con base en actividades sociales, lúdicas y de salud. “Gracias a los profesionales de la reserva de la Armada de Colombia podemos llevar diferentes capacidades en términos de atención a regiones en donde esta escasea”, señala el Contralmirante Aranguren Devia.



A lo largo de 2021 se realizaron “Navegando al Corazón del Atrato”, “Navegando al Corazón del Pacífico”, “Navegando al Corazón de la Orinoquía”, “Navegando al Corazón del Putumayo” y “Navegando al Corazón del Magdalena”, que beneficiaron a más de 98.000 personas, en total, con medicina general, odontología, recreación, peluquería, psicología, entrega de regalos y ayudas humanitarias, vacunación contra la COVID-19 y ruedas de emprendimiento.



Finalmente, en 2022 la Armada de Colombia pondrá en marcha el programa “Nuestra Vereda”, que tendrá como objetivo desarrollar actividades de Acción Integral en veredas específicas escogidas.



Además, las cuatro Fuerzas Navales se han trazado la meta de adelantar 1.250 campañas de sensibilización, divididas así: FNP, 357; FNC, 446; FNO, 185, y Fuerza Naval del Sur (FNS), 252.



De esta manera, la Armada de Colombia seguirá comprometida con el desarrollo de Colombia mediante acciones no militares que ayuden a crear país.