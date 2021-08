Acceda al mercado inmobiliario de EE.UU. sin moverse de su casa

Las oportunidades de inversión llaman la atención de quienes estudian la posibilidad de recibir ingresos extras, sobre todo si se pueden llevar a cabo en lugares que ofrecen seguridad y crecimiento de capital. Tal es el caso de Estados Unidos, un país que cuenta con un mercado de inversión estable, moneda sólida y grandes oportunidades, que especialmente en el contexto global actual, brindan seguridad en un mundo de incertidumbre.

En medio de este contexto, existe Spider, una fintech dedicada a brindar acceso a alternativas de inversión de renta inmediata y grandes expectativas de capitalización en este mercado. Por medio de su plataforma ‘Spider Connect’, cualquier persona puede invertir y gestionar su capital desde su celular o computador, teniendo al alcance de su mano la administración del mismo, así como la visualización de sus productos de inversión. Asimismo, encontrará los reportes jurídicos, contables y administrativos, ya que Spider se dedica a brindar todas las soluciones para que la experiencia de invertir a distancia sea fácil, segura, accesible y rendidora.



“Nosotros buscamos que cada persona pueda tener en un único lugar la visibilidad de lo que sucede diariamente con su capital, así como brindarle el respaldo tecnológico y humano para asistirlo y llevarle claridad a sus consultas. Queremos que a través de la tecnología pierdan el miedo a la distancia y vean que invertir en Estados Unidos es más fácil y practico que hacerlo en la esquina de su casa; y eso exactamente es lo que desarrollamos en Spider Connect”, afirma Andrés Goldenberg, fundador de Spider.



Spider Connect funciona de tal manera, que lo único que se necesita es contar con un teléfono o computador, descargar la aplicación, crear un usuario y elegir el producto en el que se va a invertir. Luego de hacer el pago correspondiente a través de una tarjeta de crédito, cheque o transferencia, el área comercial toma contacto con el cliente para poder generar la estructura jurídica y contable más adecuada para sus necesidades. A partir de allí, empezará a obtener los beneficios de dichas inversiones en donde podrá gestionarlos desde la plataforma, así como consultar al asistente virtual 24/7 y/o área de atención al cliente para aclarar consultas en el momento en el que las mismas se generen.



“La aplicación es una mezcla entre un banco y una empresa de inversiones, pero incorpora también toda la parte legal y de servicios contables. En ella, el inversor puede ver su estructura societaria y jurídica, la contabilidad y cómo está su portafolio. Asimismo, resolver dudas en la línea de WhatsApp de atención al cliente y controlar su billetera, es decir, cuando este realiza una inversión, ve en la billetera que aparece dentro de la plataforma todo el dinero que va adquiriendo, ya sea porque alquiló el bien, lo vendió o terminó su cicló de inversión”, explica Goldenberg.

Invertir en Estados Unidos



Durante el último año, Estados Unidos, debido a la emergencia sanitaria que el planeta entero tuvo que enfrentar, vivió una contracción económica del 6.4 por ciento. Sin embargo, los últimos datos revelados por la oficina de estadísticas de dicho país, afirman que superó la crisis en la que se encontraba, lo que significa que la economía empieza a crecer y junto a ella existen infinidad de nuevas oportunidades, para que los inversores extranjeros puedan capitalizar a su favor.



“En líneas generales, la particularidad que hay que entender como ciudadano extranjero y no como residente americano es que se puede aprovechar lo mejor de cada mundo. Para mí, un punto adicional que fortalece las ventajas de invertir en este contexto en Estados Unidos, es que a nivel mundial el año del covid hizo que los Gobiernos para compensar la falta de recaudación fiscal, que generaba el sector comercial, a través de la oferta y la demanda, empezara a emitir de manera directa por medio de sus bancos centrales, dinero para mitigar de alguna manera la parálisis del sistema comercial; eso trajo y traerá inflación. En Estados Unidos también va a haber un poco de inflación y si los inversores extranjeros compran propiedades que están aumentando de precio por apreciación y le agregan el aumento por inflación, resulta una ganancia aún más atractiva, entonces es interesante aprovechar esta oportunidad de manera segura y con una moneda estable para ganar por apreciación e inflación”, dice Goldenberg.



Renta inmediata e inversión en propiedades

​

Spider opera bajo dos grandes propuestas de renta inmediata. La primera, inversiones de renta fija, que consiste en ciclos de corto plazo con inversiones en hipotecas, en este caso, en el mercado americano.



“Las personas y aportantes de capital pueden invertir desde US $1.000 y cada escala tiene un porcentaje de rendimiento diferente. Ese dinero que se coloca no es un dinero que nosotros como empresa podemos manejar de la forma en la que queramos, pues en Estados Unidos hay una estructura institucional para que funcionen las cosas evitando cualquier tipo de problemas del uso del dinero. A esto se suma que también existe una estructura que es una especie de cuenta fiduciaria y que está controlada por órganos reguladores, para que cuando un aportante de capital invierta para comprar una casa o hacer un aporte a capital por un ciclo de un año para créditos hipotecarios, sea este el que le libere dichos fondos al administrador encargado, solo si se cumplen los efectos del contrato entre el aportante y el que administra”, continúa Goldenberg.



A lo anterior, se suma la segunda alternativa de inversión, invertir en propiedades con el propósito de recibir renta con alquiler y capitalizar gracias al aumento del valor de la unidad. En este caso, Spider, como empresa de inversiones, no se enfoca en mercados consolidados de bajos márgenes o en donde las personas quisieran vivir, sino en lugares que están resurgiendo o en etapa de reconversión.



“En este momento tenemos dos productos super atractivos que son Detroit y Cleveland. Detroit viene de la bancarrota más profunda de la historia de Estados Unidos hasta el año 2015 y ahora tiene una recuperación desde un punto bajo. Se pueden comprar propiedades remodeladas y administradas por nosotros desde US $60.000 con una renta anual de alrededor de un 10 por ciento. Adicionalmente, en los últimos cinco años, la valorización de esa propiedad ha sido entre el 10 y 12 por ciento anual a nivel estadístico”, comenta Goldenberg.



En dichos mercados, como Detroit o Cleveland, Spider garantiza rentas mínimas del 5 y 6 por ciento respectivamente.



Un promedio para invertir

​

De acuerdo con Andrés Goldenberg, fundador de Spider, para realizar una inversión media normalmente se utilizan alrededor de US $150.000, cifra que abarca hasta dos propiedades de US $70.000 cada una y que pueden dejar de ganancia por alquiler, un 10 por ciento anual (US $7.000). Adicionalmente, por la vía de la capitalización, estaría teniendo una apreciación de otros US $7.000, pero estos, serán intangibles hasta el momento en el que se vendan las propiedades.



“Desde el punto de vista de eficiencia económica, el promedio es de alrededor de US $150.000 de inversión. Sin embargo, tenemos ciclos de inversiones hipotecarias que empiezan desde los US $1.000 para darle acceso a todo tipo de inversor y aprendan a entender la practicidad con la que funciona el mercado norteamericano y el acceso para todo tipo de escalas”, finaliza Goldenberg.

Para más información comuníquese al WhatsApp (+1) 305 744 4377, al correo electrónico o acceda a www.spider-investments.com y reciba asesoramiento según sus expectativas de inversión.