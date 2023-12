Abogados darán asesoría gratuita sobre visas e inversiones en EE. UU.

Estados Unidos revela innumerables posibilidades para aquellos emprendedores que anhelan invertir y alcanzar el éxito financiero en otro país. Su estabilidad económica, elevado porcentaje de consumidores, infraestructura avanzada, diversidad de sectores industriales y avances tecnológicos lo posicionan como un amplio escenario para aquellos que buscan explorar nuevas fronteras comerciales.

En este contexto de oportunidades ilimitadas, dos destacados abogados con sede en Miami, Estados Unidos, especializados en migración y negocios, han decidido unir fuerzas, reconociendo la riqueza de opciones que este país ofrece a quienes buscan invertir en su futuro. Se trata de Fernando Socol y Moises Saltiel, quienes durante varios años han ejercido su labor legal, abordando asuntos migratorios y asesorando a clientes de diversas partes del mundo para establecerse y emprender negocios en los Estados Unidos. Hoy, con prestigio y experiencia, anuncian el inicio de un servicio conjunto que amplía su cobertura legal y su disponibilidad para asesorar en Colombia a quienes estén interesados en descubrir el camino hacia un futuro lleno de posibilidades.



Fernando Socol, abogado y especialista en inmigraciones en Estados Unidos, acumula más de 20 años de experiencia en temas migratorios en los cincuenta estados norteamericanos, así como en Argentina, Colombia, Venezuela, México y algunos países de Europa. A través de su firma, Fernando Socol P.A. - Inmigración y Leyes de Negocio, busca facilitar el movimiento internacional para hombres de negocios e individuos que buscan establecer sus corporaciones o empresas. Estos empresarios visionarios han reconocido que los negocios del futuro son verdaderamente globales, y los Estados Unidos representan la plataforma comercial más importante para llevarlos a la realidad y a la práctica en el menor tiempo posible.



En este sentido, la firma asesora y acompaña en el trámite de diversos tipos de visas como la visa EB-5 para inversionistas, visa E-2 para convenios de inversionistas con certificación laboral, visa E-1 de intercambio, visa L-1 para transferencia de ejecutivos, visa H-1 para trabajo, entre otras. Socol destaca las vías que tienen los colombianos para vivir en Estados Unidos, indicando que cuentan con más opciones que otros países de la región, especialmente a través de la visa E-2 y la visa E-1 mediante un convenio entre Estados Unidos y Colombia. Subraya que los colombianos tienen la ventaja de ingresar a Estados Unidos con una inversión menor en comparación con otros países latinoamericanos, y tienen la capacidad de importar y exportar entre ambas naciones.

El experto enfatiza la importancia de la planificación antes de solicitar una visa que permita realizar negocios en Estados Unidos. Advierte que mudarse sin un plan definido puede ser inconveniente. Asimismo, indica la necesidad de elegir un abogado con experiencia y confiar en ese profesional para ejecutar de la mejor manera los proyectos planeados.



Continuando con el abogado y especialista en inmigraciones en Estados Unidos, los desafíos que enfrentan los solicitantes de visas se centran en la falta de investigación previa antes de invertir, la escasa realización de estudios de mercado y la tendencia a evadir normativas y regulaciones. "Cumplir con las normas es fundamental para llevar a cabo los procesos de manera adecuada. Por ello, nos mantenemos constantemente actualizados sobre los cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos y otros países, ya que nuestra responsabilidad es brindar asesoramiento preciso a nuestros clientes", explica Socol.



Por otro lado, en Fernando Socol P.A. - Inmigración y Leyes de Negocio, brindan apoyo a las empresas o corporaciones en asuntos relacionados con sus trabajadores y familias que desean establecerse en Estados Unidos mediante una inversión. Sin duda, este es un momento propicio para invertir en Estados Unidos, ya que su economía mantiene su fortaleza, la tasa de desempleo es baja y existen oportunidades para aquellos con capital, talento y logros académicos.



En medio de este panorama empresarial, Moises Saltiel se destaca como un reconocido abogado de negocios especializado en derecho corporativo y litigio comercial. Antes de embarcarse en su carrera legal, fue un empresario exitoso en la ciudad, experiencia que le permite establecer conexiones efectivas con sus clientes y ofrecer asesoría legal y soluciones prácticas. Su firma, Saltiel Law Group, se enfoca en la protección de negocios y atrae a empresarios y emprendedores exitosos en busca de orientación legal.



"Estados Unidos, a pesar de participar en la recesión mundial, sigue siendo el mercado más sólido. Muchas personas continúan invirtiendo en él debido a la seguridad que ofrece y es por esta razón que los servicios mercantiles que ofrecemos se dividen en transacciones dirigidas a adquisiciones e inversiones, así como trabajos que incluyen estructuras corporativas, franquicias, contratos, asesoramiento laboral, y litigio comercial, entre otros", afirma Saltiel.



Según el experto y abogado de negocios, los inversionistas en Estados Unidos pueden clasificarse como activos o pasivos. El inversor pasivo invierte en el mercado de valores, propiedades o sociedades sin participar activamente en el negocio, mientras que el inversor activo tiene la intención de emprender o adquirir un negocio y participar de alguna manera en su gestión, aunque no necesariamente como líder. "Actualmente, estamos observando un aumento significativo en la inversión activa en Florida, especialmente debido a la presencia mayoritaria de hispanohablantes, lo que les permite comprender mejor la situación y actuar con conocimiento", dice Saltiel.



Ahora bien, el especialista también destaca el valor de tener claro el propósito al abrir una corporación en Estados Unidos. En dicho país, es común establecer una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés). Aunque esta forma jurídica es tradicional y ofrece beneficios en términos de protección legal, no siempre es la estructura más adecuada para todos los clientes. Aquí radica la importancia de comprender los objetivos de la inversión, considerando aspectos de responsabilidad social y tributarios para tomar decisiones informadas.



En cuanto a las franquicias, son percibidas como inversiones que garantizan buenos resultados debido a su establecimiento previo en la industria, generando beneficios adicionales. No obstante, dado que existen franquicias de diversos tipos, es crucial investigar aspectos como la reputación del franquiciador y su historial de éxito.



"En toda inversión hay riesgos. Sin embargo, los dos riesgos particulares son no recibir el asesoramiento adecuado sobre la viabilidad del negocio y descuidar los aspectos fiscales y tributarios. La jurisdicción de Estados Unidos es segura para invertir, y al analizar el mercado, observamos que hacia el 2024 se prevé un aumento en la motivación de las personas para invertir en Florida, especialmente en el sur de este estado", comenta Saltiel.



Una afiliación profesional entre expertos

Así las cosas, la colaboración entre estas dos exitosas firmas abre la posibilidad para que los interesados accedan a una amplia gama de servicios legales en temas de migración y negocios. Durante muchos años, estos dos abogados han referido clientes entre sí, y ahora trabajarán en conjunto para lograr una sinergia beneficiosa. Por ejemplo, si alguien busca obtener una visa E-2, el abogado Socol y su equipo proporcionarán la orientación necesaria para el proceso. Posteriormente, el abogado Saltiel y su grupo de expertos llevarán a cabo una investigación o auditoría para comprender la proyección del negocio.



Recuerde que a través de su vasta experiencia legal, los reconocidos abogados lo guiarán a lo largo de todo el proceso relacionado con visas e inversión en el mercado estadounidense.