En medio de una época de gran volatilidad en los mercados financieros globales es normal que los inversores se dejen invadir por dudas y por algunos sesgos que con frecuencia los conducen a tomar decisiones irracionales.

En esos instantes, es muy posible dejarse llevar por las emociones que no permiten hacer análisis equilibrados y que, generalmente, derivan en acciones precipitadas que, a la postre, pueden generar malas experiencias. Una de ellas, muy común en tiempos volátiles, impulsa a los inversionistas a vender y materializar una pérdida que hasta ese momento apenas estaba en el ‘papel’.



Por eso, de acuerdo con la firma BlackRock, es muy importante que cada persona aprenda a entender su psicología como inversionista, que sea consciente de la existencia de esos sesgos y que tenga claro que estos suelen presentarse con mayor frecuencia cuando los mercados están volátiles, con el propósito de no caer en ellos.



Y es que el tema del comportamiento no es algo menor y por eso ha llamado la atención de reconocidos expertos de la economía conductual como Dan Ariely, quien en uno de sus libros más recientes “Dollars and Sense” –escrito en compañía de Jeff Kreisler– hace una inmersión en el mundo de las finanzas personales con el fin de ayudarles a las personas a entender por qué en muchas ocasiones se toman malas decisiones financieras y les proporciona herramientas para que sus resoluciones sean las adecuadas.



Un reciente ejemplo de esa situación se vivió en la pandemia generada por el COVID-19, cuando muchos inversionistas –temiendo un colapso mayor– se apresuraron a vender en un mercado en evidente caída y perdieron la oportunidad del rápido efecto rebote que se dio meses después.



En ese contexto, BlackRock advierte sobre los sesgos más comunes que entran en escena en las denominadas finanzas conductuales, donde los errores que se cometen suelen ser muy costosos.



Uno de ellos es el ‘loss aversion’ o ‘aversión a la pérdida’ que, de acuerdo con los expertos, se refiere a la tendencia de las personas a preferir evitar pérdidas antes que obtener ganancias. A este sesgo está muy ligado el efecto dotación, que define como un fenómeno psicológico que se da cuando los individuos les atribuyen más valor a las cosas únicamente por el hecho de poseerlas. Los dos pueden llevar a malas decisiones, pues los inversores se niegan a vender inversiones que generan pérdidas con la esperanza de recuperar su dinero.



A su vez, Adriaan Pask, de PSG Wealth, dice que el ‘sesgo de actualidad’ o ‘recency bias’ se caracteriza porque los inversionistas les dan más peso a los desarrollos recientes que a los más antiguos. En esa misma línea, indica que algunos estudios revelan que los inversores tienden a enfocarse más en las cifras de rendimiento a corto plazo que en las de largo plazo.



Otros sesgos cognitivos o psicológicos de los humanos que se han identificado en los mercados son: el de ‘confirmación’ o ‘confirmation bias’, en el que las personas se inclinan a buscar o enfatizar datos que confirmen una conclusión o hipótesis existente y donde el exceso de confianza suele ser protagonista; en el ‘sesgo de información’ o ‘information bias’, la tendencia lleva a evaluar la información incluso cuando es inútil para comprender un problema o asunto; y el de ‘moderación’, que se define como la propensión a sobreestimar la capacidad de las personas para mostrar moderación frente a la tentación (allí los individuos quieren más de algo bueno o un ‘ganador seguro’).

‘Home Bias’, el sesgo por la preferencia hacia lo local

En tanto que el llamado ‘home bias’ o ‘sesgo local’ tiene que ver con la predilección de los inversionistas por mover los recursos en sus países de origen o de residencia, pues consideran que mantener todos sus ahorros en efectivo o en bonos locales puede parecer una apuesta segura.



No obstante, al favorecer solo a los productos locales están limitando las oportunidades de retorno de inversión, por lo que para los especialistas de BlackRock la exposición internacional es esencial para un portafolio diversificado.

Ante esas limitaciones que interfieren en las decisiones financieras –en las cuales es muy importante trabajar para identificarlas y superarlas– y mitigar los sesgos de comportamiento, BlackRock sugiere que los inversores consideren que están comenzando desde un lienzo en blanco. A continuación, pueden construir lo que creen que es la cartera ideal para el entorno de mercado más probable en su horizonte temporal.



Y agrega que, si bien esto no significa abandonar los procesos de inversión de larga data, permite cambios de cartera sin basarlos en las posiciones y el rendimiento histórico. “Los inversores también deben considerar los eventos futuros del mercado o los umbrales de rendimiento que indicarían cuándo obtener ganancias o reducir las pérdidas. Hacer un plan puede ayudar a determinar cómo reaccionar en medio de mercados volátiles y emociones intensas”, precisan fuentes de la compañía.



Para ellos, así mismo, otra manera de hacerle frente a uno de los sesgos mencionados, el ‘sesgo local’, es buscar la diversificación, una gran alternativa que involucra instrumentos de inversión globales como parte de un portafolio de inversiones.



Aquí, las personas a menudo invierten en el ámbito internacional para ampliar la diversificación y disminuir el riesgo de inversión entre los mercados y las empresas globales, ya que la combinación de activos que no se mueven al unísono puede conducir a una reducción de la volatilidad, es decir, el riesgo en el portafolio a largo plazo.



Pero definitivamente, teniendo en cuenta la coyuntura actual y por más que algunas personas tengan ciertos conocimientos en materia de inversiones, la asesoría de expertos financieros siempre será de gran ayuda para generar confianza y conciencia a la hora de tomar decisiones con el dinero y así evitar caer en determinaciones apresuradas y que conduzcan a errores y pérdidas.



