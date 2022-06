El próximo 8 de junio de 2022 se celebrará el Día Mundial de los Océanos, y por esa razón, adidas y su socio Parley for the Oceans alientan una vez más a la comunidad deportiva global a convertir su actividad en acción y a participar en ‘Run For The Oceans’.

Run For The Oceans se llevará a cabo hasta dicha fecha con la ambición de movilizar a todo un planeta para ayudar a acabar con los residuos plásticos, ya que las investigaciones evidencian que el mundo está en un punto de inflexión, y se predice que los océanos contendrán más plástico que peces para 2050**.



Ahora bien, para esta ocasión, la marca decidió darle la bienvenida a una gama más amplia de actividades e invitar a personas de diferentes comunidades deportivas a salir a las calles, a la cancha de tenis y al campo de fútbol, y a unirse para ayudar a proteger los océanos de los residuos plásticos.



"El tiempo está en nuestra contra en la carrera por acabar con los residuos plásticos, por lo que nos esforzamos más y con mayor enfoque que nunca. Así como este es un problema de toda la industria, también requiere soluciones de toda la industria, porque la sostenibilidad es un deporte de equipo. Al unir a nuestra comunidad deportiva para este reto, podemos inspirar acciones reales contra los residuos plásticos, ofreciendo a las personas una experiencia en la que sus acciones y su activa forma de ser contribuyan a limpiar el océano”, afirma Katja Schreiber, vicepresidente de Sostenibilidad de adidas.



En línea con lo anterior, por cada diez minutos corriendo en actividades como running, tenis o fútbol*, registrados por los participantes a través de la aplicación adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan o Strava, Parley limpiará el peso equivalente a una botella de plástico de playas, islas remotas y costas antes de que llegue al océano (hasta un máximo de 250.000 kg).

Nuevos lanzamientos

adidas x Parley han anunciado el lanzamiento de Adizero X Parley y Ultraboost 22 X Parley con una huella de carbono de tan solo 3,5 kg por par. Los Adizero X Parley representan la primera vez que adidas y Parley se unen para lanzar un concepto con huella más baja, un hito en la colaboración que se logra a través de la innovación y sin sacrificar el rendimiento de los zapatos. Y es que desde la extracción de la materia prima, pasando por la transformación, el empaque y hasta el final de la vida del producto, adidas calcula y comunica su huella de carbono de acuerdo con una norma reconocida internacionalmente: ISO 14067.



"Hace siete años, adidas firmó un contrato para apoyar a Parley como socio fundador. Con esta decisión, las “tres rayas” demostraron el coraje de enfrentar una amenaza épica: la crisis de los residuos plásticos. Desde entonces, millones de personas nos han apoyado con acciones concretas y con la compra de productos fabricados con Parley Ocean Plastic®, un material que inventamos para financiar nuestro trabajo. Estos productos se convirtieron en símbolos del cambio, banderas que llevan un mensaje optimista. Podemos acabar con la crisis limpiando nuestro planeta, inventando nuevos materiales y, lo más importante, cambiando nuestra forma de pensar. Hoy en día, el plástico sigue amenazando la vida. Pero ahora miles de millones de personas saben lo perjudicial que es. Run For The Oceans es el momento en el que trabajamos para crear conciencia y ampliar aún más nuestro movimiento”, manifiesta Cyrill Gutsch, CEO y fundador de Parley.



Para más información e inscribirse ingrese a www.adidas.co/runfortheoceans o encuéntrelos en Instagram, Facebook y Twitter como @adidasco, @parley.TV y @adidasRuntastic y sea parte de esta iniciativa usando #RunForTheOceans #adidasParley #ImpossibleIsNothing #endplasticwaste

* Los diferentes tipos de actividad que se pueden registrar para Run For The Oceans 2022 incluyen running, running virtual, caminadora, trail running, plogging, caminar, caminata nórdica, silla de ruedas, caminatas, tenis, fútbol, golf, baile, subir escaleras, track-field, básquet, tenis de mesa, voleibol, squash, fútbol americano, balonmano, padel, béisbol, rugby, cricket, voleibol playa, field hockey y lacrosse.



