65 años de servicio educativo en defensa de la dignidad humana

Intentar resumir los 65 años de vida de una de las más prestigiosas y conservadoras instituciones de educación superior en Bogotá, Colombia, es una tarea extensa, pues desde su fundación ha sido incansable en su esfuerzo por transformarse y adaptarse para permanecer en el imaginario colectivo siendo fiel a su identidad y objetivos misionales.

Describir su devenir o por lo menos resumirlo es complejo. Es una institución única por varias razones, muchas de ellas impregnadas por su fundador y hasta hace un par de años rector y presidente institucional, don Jaime Posada Díaz (Q.E.P.D), quien estuvo presente en la defensa de la educación como ningún otro educador y político de la historia reciente en Colombia.



“La América”, como se le conoce en el argot popular, ha hecho parte activa en la construcción de este país y ha consolidado su trayectoria y calidad académica, a pesar de los difíciles momentos que tuvo que sortear en sus inicios, debido a crisis políticas que marcaron la historia de nuestro terruño, y, sobre todo, por el interés en trasladar a sus educandos, un sello propio, su distintivo en favor de la calidad y el respeto por las libertades y la dignidad humana.

Por más de 65 años, la Universidad de América ha permanecido a la vanguardia en las ingenierías (de petróleos, química, mecánica e industrial), la economía y la arquitectura. También, en áreas de gerencia, calidad, medio ambiente, talento humano, planeación del territorio, empresas constructoras y los negocios internacionales. En más de seis décadas de existencia ha tenido claro su norte: ser reconocida por la formación de líderes con excelencia académica, generadores de conocimiento, con responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo sostenible.

Facebook Twitter Linkedin

U América Foto: U América

En sus inicios, en el convulsionado sector histórico de La Candelaria, en pleno corazón de la capital de Colombia, la Universidad les da vida a las facultades de Arquitectura -con énfasis en urbanismo- y Economía. Asimismo, impulsa el funcionamiento, por primera vez en Bogotá de las Ingenierías Industrial, Mecánica, de Petróleos y Química.



Hoy en día, y bajo los principios rectores con los que fue fundada en octubre de 1956, forma integralmente a los educandos en los valores de la responsabilidad personal, de la ética profesional, del civismo y de la solidaridad social; su infraestructura dista mucha del concepto tradicional, pues no solo rige la academia en su eco-campus de Los Cerros, un lugar privilegiado que logra una simbiosis perfecta entre la ciudad, el medio ambiente y la academia, constituyéndose en sí mismo en un laboratorio de aprendizaje sostenible para todos los miembros de la comunidad académica.



Su presencia no para allí, atraviesa la ciudad. La Sede Norte, ubicada en la calle 106 con avenida 19, un imponente edificio en pleno corazón de negocios capitalino, donde después de un trabajo arduo y constante, no solo para adecuar una de las más modernas sedes del país sino para conseguir directores y docentes de la más alta categoría, desde agosto de 2005 inició la oferta de programas de maestrías, especializaciones, diplomados, seminarios, cursos y talleres.



La institución ha sido desde su fundación un proyecto abierto, inclusivo, donde todos los pensamientos y las culturas se integran para consolidar lo que hoy somos como país. La Universidad de América es el escenario actual de construcción de más de 3.000 proyectos de vida y de más de 24.000 sueños materializados que les permiten a profesionales de un gran talante, ocupar destacadas posiciones en el sector real, dentro y fuera del país. Esto, sin dejar de mencionar la sólida y amplia reputación del Uniamericano en el entorno empresarial.



En este sentido, y como parte de las nuevas dinámicas del sector educación, la Universidad de América adelanta también un riguroso proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de varios de sus programas de pregrado; así como en el posicionamiento de sus nuevos programas, hito que dio vida a las primeras maestrías en 2016, y que en 2019, resultó en la autorización del Ministerio de Educación Nacional para cuatro nuevos pregrados: Ingeniería Ambiental, Estadística y Ciencias Actuariales –programa único en el país-, Administración de Empresas y Negocios Internacionales.

Facebook Twitter Linkedin

U América Foto: U América

Del mismo modo, la Universidad de América, ha sido incansable en su defensa y conservación del patrimonio y la memoria histórico-cultural e inmaterial, por ello, desde la Unidad de Patrimonio y Cultura, ejerce el patronato, cuidado y conservación del Museo de Trajes, una dependencia de la Universidad fundada en 1975, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.



El Museo de Trajes es un espacio de encuentro alrededor del tema del traje y de diálogo entre el pasado, presente y futuro del mismo en Colombia. Dentro de su oferta de servicios, presenta temas como: el traje prehispánico de la América antes de Colón; los trajes tradicionales campesinos usados hasta 1950 que hablan del régimen colonial, del mestizaje étnico y cultural de la población; trajes de comunidades indígenas vivas; el traje europeo presente en el proceso del mestizaje.



También, hay salas en donde se presentan diversos telares y otras herramientas, materiales, técnicas y oficios relacionados con el vestido. Por medio de las exposiciones temporales, abre un espacio para diseñadores de moda, artistas plásticos, investigadores, entre otros profesionales multidisciplinarios para convertirse de esta manera en un espacio de diálogo, encuentro e integración.



En la misma línea, la Universidad de América tiene a su cargo el patronato de la Casa de los Derechos del Hombre, un lugar que reconoce por sí mismo la carga histórica y la trascendencia nacional: un hito en América como el lugar donde los derechos del hombre vieron la luz por primera vez en el continente, mucho antes que los cualquier otro Estado, aparte de Francia. Aquí ocurrieron grandes sucesos de la historia: por ejemplo, la reproducción e impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y todo lo que esto implicó en la fundación de nuestra Nación, tal y como la conocemos hoy.



A esta lista, también se suman la Casa Manuelita Sáenz, y la Casa Eduardo del Ciudadano Eduardo Santos, ambos declarados como patrimonio. Lugares emblemáticos que soportan y reafirman el propósito de la Universidad de América como integradora del conocimiento, la ciencia, la historia y la civilización.

Como estudiantes, egresados y miembros de esta gran colectividad, sentimos y vivimos como propia la historia de nuestra Casa de Estudios, que, en cierta medida, es la de nuestro país, y asumimos la responsabilidad que nos otorga una vasta experiencia para ir y hacer posible otros más.