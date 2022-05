En Colombia, las enfermedades cardiovasculares y de alta complejidad son tratadas con idoneidad, sentido humano, responsabilidad social y trabajo en equipo en La Shaio, la fundación y clínica con una trayectoria de 65 años en el país.

Durante este tiempo, La Shaio -el primer centro cardiovascular creado en Colombia (1957)- ha construido un legado gracias a su liderazgo en la práctica médica en el país, demostrada en hitos como:



- El implante del primer marcapasos cardíaco externo (1958), desarrollado por el Dr. Jorge Reynolds.



- Se practicó el primer procedimiento de cardiología intervencionista, angioplastia coronaria, en el país (1982).



- La presentación de la primera sala de cuidados intensivos coronarios (1989).



- El nacimiento del primer centro de prevención cardiovascular (1990).



- Puesta en marcha del primer programa de ‘stent’ coronario (1992).



- Primer trasplante simultáneo de corazón y riñón realizado en el país (2002).



- Realizamos la primera cirugía cardíaca asistida por robot en Colombia con el sistema da Vinci® Xi™ (2017).



Entre otros hechos remarcables de una institución cuya misión ha girado en torno a la excelencia en la atención, investigación y educación en medicina cardiovascular y de alta complejidad con responsabilidad social.

“Hablar de la Clínica Shaio es referirse a un soporte humano y tecnológico que maneja o atiende a los pacientes, a través de una praxis basada en la mejor evidencia que se pueda tener”, afirma el Dr. Gilberto Mejía, director general de la Fundación Clínica Shaio.

Tecnología que salva vidas

En la Fundación Clínica Shaio, la innovación y la tecnología médica se juntan para realizar intervenciones con mínima invasión, un aspecto clave para una mejor recuperación y un pronóstico más positivo que permita un rápido retorno del paciente a su vida normal.



Por tanto, la institución siempre ha buscado estar a la vanguardia en lo que a equipos, técnicas y procedimientos se refiere.



En esta línea, destacan tecnologías como ‘Gamma Knife Perfexion’, un innovación médica que permite abordar exitosamente patologías en el cerebro como las metástasis o un meningioma en la base del cráneo, con efectos que no son permanentes ni necesariamente graves, muchos de ellos transitorios.



“Antes, podíamos realizar neurocirugías de 8, 10 o 12 horas en el quirófano, y el paciente tenía que estar en cuidado intensivo, con complicaciones frecuentes y una hospitalización larga; hoy, tenemos a un paciente que llega despierto, se realiza el tratamiento y se va a su casa. Dos escenarios completamente diferentes. No tengo palabras para definir lo que Gamma Knife puede hacer por la calidad de vida de un paciente”, cuenta el Dr. Julio Fonnegra, director de Neurociencias de La Shaio.

Así mismo, con la mínima invasión como consigna, la Fundación Clínica Shaio también cuenta con da Vinci Xi, un ‘robot’ cirujano para especialidades de cirugía de tórax y cirugía cardiovascular, urología, coloproctología y cirugía general.



Este asistente de cirugía robótica, el más moderno que ha llegado a Colombia, reduce el riesgo de infección, hay menor pérdida de sangre y el paciente siente menos dolor. Además, todos los movimientos de este ‘robot’ son controlados desde una consola por un cirujano de La Shaio, quien tiene la posibilidad de manejar con una precisión asombrosa cada uno de los instrumentos del robot con un mínimo de fuerza sobre el cuerpo del paciente.



La Shaio siempre se ha caracterizado por la innovación. Hoy cuenta con tres dispositivos que cumplen con este criterio: Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA), que obtiene datos similares a los que tiene un MAPA convencional, junto a un reloj y un dispositivo tipo parche que es colocado en el pecho de la persona para obtener datos que pueden ser transmitidos vía ‘bluetooth’ a un centro de monitoreo en la Clínica.



“Podemos obtener los datos de los pacientes y analizarlos en tiempo real en cualquier parte del planeta, y esto permite a las personas llevar una vida normal, con la seguridad de que son acompañados permanentemente por un equipo multidisciplinar que monitorea de manera constante cada una de sus variables y así tomar decisiones médicas”, explica el Dr. Juan Camilo Pedreros, cardiólogo de la Fundación Clínica Shaio.

La escuela de reputados médicos

La Shaio se ha convertido en uno de los más importantes escenarios de práctica para la formación de profesionales, que van desde cardiólogos, pasando por todas las especialidades de alta complejidad cardiovascular y otras especialidades del área de la salud.



De hecho, la institución está a la espera de ser certificada como Hospital Universitario.

“Queremos que sean profesionales con alta calidad humana, con un perfil profesional y humanístico en la atención de sus pacientes, garantizando calidad en la atención y seguridad en los procesos que vayan a realizar”, precisa la Dra. Paola Recamán, directora de Educación y Docencia.



El gran foco educativo de La Shaio son las especialidades cardiovasculares, y también cuenta con énfasis en neurocirugía y neurología. De igual manera, se forman en supraespecialidades (primeras, segundas y terceras especialidades) como:

- Cirugía cardiovascular

- Hemodinamia

- Electrofisiología

- Anestesia cardiovascular

Así mismo, se encuentran otros programas que son un apoyo importante para la medicina cardiovascular, entre las cuales se encuentran: Medicina crítica y cuidado intensivo, Radiología y Medicina del deporte.

ECMO, la lucha contra el covid-19

En un momento donde el sistema de salud colombiano fue puesto a prueba por una crisis sanitaria sin precedentes, la terapia ECMO fue usada con éxito por La Shaio en pacientes críticos con covid-19, quienes pudieron recuperar su función pulmonar.



A través de un equipo que extrae la sangre no oxigenada del paciente a través de tubos, llevándola a un pulmón artificial para su oxigenación y limpieza, esta Clínica pudo atender a pacientes con una posibilidad de morir por encima del 90 %, pero que gracias a la terapia ECMO se incrementó su esperanza de vida con una tasa de supervivencia del 65 %.



Este “pulmón artificial” ha salvado la vida tanto de bebés como adultos, como en el caso de Martha Milena Rodríguez Fonseca, una mujer que con 34 semanas de embarazo padeció un cuadro grave de covid-19.



“Luego de un proceso de terapia, salí de La Shaio muy agradecida y pude conocer a mi bebé. Me salvaron la vida y me dieron una segunda oportunidad para reunirme con mi bebé, con mi hija de ocho años, mi esposo y el resto de mi familia. Gracias a ellos estoy viva”: es la reflexión de esta mujer salvada por la terapia ECMO.

Compromiso social latido a latido

La Shaio se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a un trabajo desinteresado y sin ánimo de lucro por los más vulnerables, con un especial foco en la niñez.



Muestra de ello es el programa insignia de La Shaio: ‘Corazón Colombia’. Desde 2003, esta iniciativa facilita el tratamiento médico gratuito para niños en condición vulnerable y de escasos recursos que padezcan cardiopatías congénitas.



A la fecha, La Shaio ha realizado alrededor de 900 cirugías en el marco de esta iniciativa y se han evaluado más de 3.000 niños de todos los rincones del país que, de no ser por la labor social de la Clínica, no habrían podido tener una vida normal a causa de su enfermedad cardíaca.



Igualmente, el compromiso social de La Shaio se refleja en iniciativas como ‘Operación Sonrisa’, la cual ha logrado que los niños con labio leporino puedan “volver a sonreír” gracias a la alianza de esta Clínica con la Fundación Operación Sonrisa.



Así mismo, ‘Corazón Saludable’ es un programa de promoción del cuidado de la salud que sensibiliza a los colombianos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Aquí se construye conocimiento

El Exploratorium de la Clínica Shaio es un sitio donde sentir y explorar la vida. A través de la ciencia y la investigación, se construye conocimiento que aporta al desarrollo científico y tecnológico del país. Actualmente, está compuesto por 12 investigadores cuyos proyectos han sido apoyados por los recursos de La Shaio.



Este centro cuenta con seis líneas de investigación principales: Salud y medio ambiente; Biomagnetismo, monitoreo y sensórica; Biología de las alturas y aeroespacial; Educación bioinformática y comunicación; e Ingeniería del Corazón.

Investigadores vinculados a La Shaio han desarrollado proyectos que, por ejemplo, analizan el uso de microalgas en el espacio para la producción de oxígeno y sustratos proteicos, así como para la recuperación de acuíferos contaminados en el país.

O también se han desarrollado instrumentos que permiten monitorear funciones biológicas de manera permanente, para identificar anomalías en los pacientes y sus posibles riesgos o prevalencia de enfermedades.



Por otra parte, cuenta con el grupo de investigación catalogado como A1 ‘Medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad’, cuya misión es generar conocimiento en todo lo relacionado a enfermedad cardiovascular desde una mirada multidisciplinaria, ya que allí convergen médicos, microbiólogos, ingenieros, profesionales de enfermería y otras áreas.



De acuerdo con Fabián Cortés Muñoz, director de Investigación de la Clínica Shaio, “actualmente, tenemos 11 líneas de investigación, esto permite que nuestros pacientes tengan acceso a servicios de atención más eficientes, alternativas terapéuticas efectivas y puedan beneficiarse de resultados de investigaciones propias”.



Además de varias publicaciones internacionales, la Clínica cuenta con patentes propias generadas a partir de todo un trabajo de investigadores e inventores que hacen parte de la institución”, comenta Fabián Cortés.



A la fecha, dos patentes están en solicitud y una tercera está en camino: ‘Sistema de punción del nervio trigémino y ‘Sistema de medición de consumo de oxígeno en pacientes’.

Un hospital sostenible

Además de lo social, lo ambiental también tiene una importancia fundamental en el actuar diario de la Clínica Shaio. Precisamente, la institución ha logrado equilibrar lo económico, lo social y lo ambiental a través de un modelo de sostenibilidad que persigue el bienestar integral de la sociedad.



Este modelo le ha permitido a La Shaio ser reconocida como ‘Hospital Verde’, una certificación otorgada a aquellas instituciones de salud que han avanzado en temas como el uso responsable de los recursos ambientales.

Una exposición de arte en La Shaio

Del 13 de mayo al 30 de julio, en el ‘hall’ principal de la Clínica Shaio, se llevará a cabo la exhibición artística ‘De todo corazón’, y participar de ella será la mejor forma de llevar el arte colombiano en el corazón.



Los visitantes se encontrarán con una muestra de 24 imágenes diagnósticas del cuerpo humano intervenidas artísticamente, con el fin de mostrar la belleza interior del corazón capturada técnicamente.



Dichas obras estarán a la venta y sus felices compradores aportarán a una gran recaudación de fondos para ‘Corazón Colombia’, el programa bandera de La Shaio que, desde 2003, opera a niños en condición vulnerable y de escasos recursos que padezcan cardiopatías congénitas y no puedan costear su tratamiento.



Por todo esto y mucho más, La Shaio le pone el corazón a Colombia.