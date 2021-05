60 años de innovación, crecimiento y retos

En 1961, Comestibles Ricos inició operaciones en una planta con procesos semi artesanales, en el barrio Rionegro de Bogotá, donde trabajadores rebosantes de amor y compromiso cortaban las papas y las tajadas de plátano a mano, las freían, escurrían y empacaban ellos mismos.

En los años 70 la compañía dio los primeros avances en automatización con la compra de máquinas empacadoras y equipos para la fabricación de extruidos y horneados; y en 1985 trasladó toda la producción a su moderna planta de Fontibón, también en la capital del país.



Todo esto se dio gracias a la visión del empresario Carlos Eduardo Silva, quien no solo fue un valiente emprendedor, sino que con el tiempo dejó huella como mentor, maestro y líder, convirtiéndose incluso en el “padre” de muchos de sus colaboradores, quienes hoy lo recuerdan con admiración, cariño y respeto.



El fundador decía que una empresa de calidad solo es posible si trabajan en ella personas de calidad, por eso era insistente en la capacitación del personal, no solo en lo técnico, sino en lo que hoy se conocen como “competencias blandas”, esas que le apuntan al ser y que él tuvo en cuenta desde la creación de la empresa hace 60 años.



Fue un hombre para el que los imposibles no existían, por eso confiaba plenamente en que sus colaboradores podían conseguir siempre los objetivos que se proponían. Aun así, no solo le interesaba el trabajador, también su círculo familiar, una pieza fundamental en el engranaje corporativo de Comestibles Ricos, que sustentaría una filosofía corporativa basada en “El Triángulo del Éxito: Trabajador, Familia y Empresa”.



“Él siempre pensó en la familia, y tenía una visión de “extendida” más allá de su círculo cercano. Para él, toda la empresa era su familia. Hizo que la gente lo amara como un padre. Siempre tuvo la política de puertas abiertas”, asegura uno de sus herederos, Rodrigo Silva, accionista de la compañía.



Proyección de clase mundial



En 60 años Comestibles Ricos tiene una y mil razones para celebrar. Desde el primer día esta empresa ha trabajado arduamente por impulsar el desarrollo económico del país generando 1.800 empleos entre directos e indirectos, que han brindado estabilidad laboral a muchas familias colombianas.



En el largo plazo apunta a fortalecer esos esfuerzos convirtiéndose en un holding reconocido como una de las 10 empresas más reputadas de Colombia y para lograrlo, una de las metas más ambiciosas es ser de clase mundial, lo que ha implicado transformaciones en su estructura organizacional para crear líneas de negocio que permitan incrementar el valor patrimonial y expandir su participación con mayor fuerza a nivel nacional e internacional.



Ricardo Isaacs, director comercial de Comestibles Ricos, asegura que son grandes los retos que tienen por delante. “Queremos lograr la preferencia de los consumidores en otros territorios de Colombia para seguir cautivándolos con productos innovadores. El desafío más grande que tenemos es adaptarnos a la misma velocidad a la que el mercado y el consumidor se están moviendo”.



“Desde la perspectiva de Capital Humano tenemos planteados objetivos como fortalecer las competencias y habilidades gerenciales promoviendo el liderazgo apoyado en innovación, como una habilidad transversal que nos permite hacer cosas disruptivas, movilizar a las personas en el uso de nuevas herramientas y formas de hacer las cosas”, comenta Amanda Silva, directora general de Comestibles Ricos.



Innovación, sello de distinción



Desde el comienzo, Comestibles Ricos se ha caracterizado por ser pionera en el desarrollo de snacks auténticos, con sello propio. Ese ímpetu, impreso en el ADN corporativo por el fundador de la empresa y perpetuado por su familia, hoy más que nunca se fortalece con estrategia y una línea de negocio dedicada exclusivamente a la innovación.



“Mi padre fue un innovador impresionante, tenía una visión y una manera de captar la necesidad de las personas y esa es la clave de la innovación. Sabía cuál es el problema y la necesidad, esa fue la magia de él, una capacidad difícil de conseguir”, comenta el Ingeniero Wiston Silva, director de Innovación de Comestibles Ricos.



Uno de los hitos importantes en ese sentido es el reconocimiento obtenido en el 2018 por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Icontec, entidades que certificaron a la compañía en “Buenas Prácticas de Innovación” por la implementación del Sistema de Gestión de Innovación Supernova, cuya estrategia busca generar innovación ágil, disruptiva y constante.



Y como hacer las cosas siempre de la misma manera solo lleva a obtener los mismos resultados, es por eso que desde adentro se trabaja a diario para convertir cada problema en una oportunidad que permita vislumbrar nuevos caminos, para llegar cada vez más lejos y mejor posicionados a un mercado muy exigente.



Perseverancia y constancia han llevado a Comestibles Ricos a ubicarse entre las 500 empresas más grandes de Colombia, según el ranking 2020 de la Revista La Nota Económica y como la número 72 en el Top 200 de empresas líderes en la región andina, publicado por la Revista IAlimentos en el 2019. Con esta solidez celebran en el 2021 sus primeros 60 años.



Construyendo solidez



“Nuestros productos han acompañado a los consumidores a lo largo de tres generaciones y se han convertido en íconos ampliamente reconocibles, identificables por la calidad y ese sabor auténticamente colombiano que los distingue en el mercado”, asegura Amanda Silva Bernal, directora general de la empresa, quien además confirma la importancia histórica que tienen para la compañía los distribuidores y proveedores que los han acompañado siempre.



Bajo su liderazgo y el de sus hermanos, que en los últimos años tomaron las riendas del negocio tras el fallecimiento de su padre, el fundador Carlos Eduardo Silva, han dedicado sus esfuerzos al fortalecimiento y consolidación de este legado empresarial dejado a la familia y al país, que ahora alcanza a la tercera generación, con la que trabajan conjuntamente.



Como comenta la directora general, “la llegada de una nueva década le abrió paso a la proyección de grandes metas. Desde nuestro Direccionamiento Estratégico nos hemos propuesto crecer en la participación del mercado nacional e internacional y continuar en la senda de la innovación desde el desarrollo de productos que se adapten a los estilos de vida de los consumidores, con la originalidad que nos caracteriza”.



Snacks que conquistan el ciberespacio



Súper Ricas y Todo Rico fortalecieron su presencia en los canales digitales cubriendo casi por completo el abanico de opciones en el ‘marketplace’ del canal moderno con 335 referencias habilitadas. El éxito no se hizo esperar, apalancado por la coyuntura de pandemia que permitió un crecimiento acelerado de la categoría de snacks, permitiéndole a la empresa incursionar en otras importantes ciudades del país.



En 2021, el canal moderno en Comestibles Ricos se ha trazado, como objetivo consolidar una participación en las ventas digitales del 10 por ciento, aprovechando tanto plataformas tercerizadas como la tienda virtual de Súper Ricas lanzada recientemente a través de www.tienda.superricas.com



Pioneros del sabor



Seis décadas atestiguan el desarrollo de productos que no solo han permanecido en el mercado gracias a la preferencia del consumidor, sino que han sido pioneros en sus categorías, marcando tendencia y liderazgo. Este es un recorrido por algunos de los hitos más importantes en la originalidad de las marcas Súper Ricas y Todo Rico.



Años 60: La primera papa saborizada.



La Papa Pollo de Súper Ricas creó una categoría en un mercado que solo vendía sabor natural. El fundador de la compañía descubrió en el auge de los establecimientos de pollo asado en Bogotá, una oportunidad de llevar ese sabor tan popular a todos los colombianos. La línea se completó con Súper Ricas Picante y Súper Ricas Natural.



1984: Todo Rico, el primer mixto



Un producto innovador, que entrega al consumidor una mezcla donde la papa, el plátano y el chicharrón son protagonistas. En 2001 extiende la línea con Todo Rico BBQ, número uno del segmento y en el 2020 con Todo Rico Picada, para ratificar la marca como segunda más importante dentro de los snacks en todo el país.



2007: Nacen las papas Super Crokantes



A finales de la primera década del milenio desarrollan Super Crokantes, un producto que conquistó a los consumidores con una papa natural, de textura crocante, con cáscara y más gruesa que las tradicionales y en 2012 lanzaron Gallina y Costilla de Cerdo, dos sabores igualmente autóctonos.



2007: Llega Todo Rico Criollo



Con productos 100 por ciento locales crearon una combinación de papa criolla, plátano, chicharrón, arracacha y yuca, sentando nuevo precedente en la categoría de mixtos con sus marcas Criollo



Natural, Criollo Ají y Criollo Calentado, tres referencias ganadoras, cercanas y auténticas, de una empresa pionera que rinde homenaje a los sabores de la tierra colombiana.