Hace ya más de 60 años, y gracias a la unión de 33 profesionales, entre los que se encontraban médicos, administradores de empresas, abogados, empresarios, comerciantes, entre otros, se le dio vida a Coomultrasán Multiactiva, que se creó con una necesidad inicial por tener fácil acceso a crédito en efectivo.

Así, y con el paso del tiempo, sus fundadores comenzaron a evidenciar otro tipo de necesidades que no estaban siendo satisfechas, lo que los motivó a ampliar su portafolio para que sus asociados pudieran acceder a servicios médicos, de salud en general y a medicamentos, teniendo en cuenta que en 1962 esta posibilidad era mucho más limitada que en la actualidad. A esto le sumaron la opción de adquirir productos electrodomésticos para el hogar.



“El transcurrir de los años y el poder aclarar las perspectivas de negocio permitieron consolidar los programas y/o servicios que hoy ofrece la cooperativa, orientados hacia los materiales de construcción, créditos sobre el valor de los aportes sociales de los asociados, productos para el hogar (muebles, electrodomésticos, tecnología, transporte y todo lo que tiene que ver con refrigeración comercial) y salud, tanto particular como de convenios”, explica Silvia Rocío Vásquez Rodríguez, jefe de Mercadeo de Coomultrasán Multiactiva.



Sin embargo, esta empresa no solo se conformó con brindar este portafolio, sino que ha hecho mucho énfasis en los temas sociales, buscando siempre ser una reguladora de precios para llevarles a los consumidores finales costos competitivos con respecto a los servicios que les otorgan.

Así mismo, estas labores las amplía en cada una de las poblaciones donde hace presencia, pues la organización –aparte de la tienda virtual (coomultrasan.com.co) que cubre todo el territorio nacional en aspectos de comercio– realiza actividades en sus puntos físicos para el beneficio de sus asociados.



Gracias a esas labores, ellos reciben capacitación en artes y oficios, en administración, mercadeo y contabilidad para aquellos que tienen su microempresa y que adicionalmente acuden a Coomultrasán Multiactiva para la adquisición de créditos para sus negocios.



“Estos asociados reciben acompañamiento y formación en las áreas que les competen a sus emprendimientos, para que puedan enfrentar mejor el mercado. También llevamos brigadas de salud para beneficiar a los miembros de la cooperativa y a sus hijos, con quienes se hacen acercamientos en la parte de odontología y oftalmología, y para las mujeres y los hombres, servicios de ginecología y riesgo cardiovascular y nutrición, respectivamente”, precisa la Jefe de Mercadeo, quien recuerda que toda esta gestión social en sitio se lleva a cabo en los departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander y Boyacá; con la operación de la FundActiva – Fundación Coomultrasán Multiactiva.

Contribución a la economía

De acuerdo con Vásquez, al producir una dinámica comercial en las diferentes poblaciones donde hacen presencia, Coomultrasán Multiactiva es creador de empleo, con alrededor de 650 colaboradores, además de contribuir con la actividad económicamente de los diferentes municipios, el pago de las obligaciones tributarias, e impulso a los proveedores locales y nacionales, en quienes se apoyan para hacer compras, arreglos y dotaciones locativas de sus tiendas físicas y la tienda virtual coomultrasan.com.co.



“Impactamos no solo al funcionario y al consumidor final, sino que generamos una dinámica comercial a través de los proveedores, a nivel de lo que nosotros consumimos en materia de insumos y en lo que compramos para la distribución de bienes y servicios (para los electrodomésticos, máquinas de gimnasia, materiales para construcción e insumos médicos), lo que fomenta toda una cadena comercial gracias a la existencia de nuestra cooperativa en el mercado”, resalta la funcionaria.



Todo esto se hace posible gracias a que Coomultrasán Multiactiva basa su existencia y su operación en una serie de valores que la identifican como el compromiso, por medio del cual tienen muy clara su función dentro de la sociedad y el mercado colombiano; el respeto, que se extiende a los funcionarios, los asociados y a la comunidad en general; el trabajo en equipo, con quienes trabajan diariamente en la calidad en el servicio (funcionarios y proveedores); y la resiliencia, que les ha permitido enfrentar situaciones difíciles; reinventándose y saliendo adelante.



Ya de cara al futuro, la Jefe de Mercadeo de Coomultrasán Multiactiva señala que un reto importante es mantener esos valores que los diferencian, al tiempo que deben estar muy atentos para no perder el norte ni la perspectiva de ser una organización con un fundamento cooperativo. “El asociado debe percibir lo que Coomultrasan Multiactiva trabaja para ofertarle, debe percibir nuestro “servicio” como una verdadera promesa de valor”, concluye Vásquez.