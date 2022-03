El auge del teletrabajo ha traído grandes retos para las compañías en temas de ciberseguridad. De hecho, el estudio ‘Tendencias en Seguridad’ de Citrix así lo confirma al revelar que el 53 por ciento de las empresas en Colombia sufrieron ciberataques en 2021.

Entre las principales causas de las vulneraciones de la información, se encuentran que el 52 por ciento de los empleados acceden a los datos de la empresa desde redes no seguras, el 47 por ciento de los trabajadores emplean dispositivos personales no gestionados y más del 46 por ciento tienen contraseñas débiles.



El estudio no solo confirma que las compañías no estaban preparadas para la migración de datos, sino que tampoco se tuvo en cuenta la seguridad informática en el proceso. Para reducir el riesgo, expertos de Citrix explican que se pueden implementar servicios de gestión DaaS, brindándoles a los empleados de diferentes jerarquías acceso seguro a las aplicaciones y herramientas de sus escritorios a fin de continuar operando desde cualquier lugar y dispositivo sin poner en riesgo a la empresa.