5 características que los amantes del sonido buscan en sus audífonos

En tiempos donde disfrutar la estadía en casa se ha convertido en una premura, la música se convierte en la mejor aliada. Por ello, los aficionados al buen sonido buscan cada vez más y mejores características en sus auriculares.



En un contexto tan exigente, una alternativa que cumple con creces todas estas características son los nuevos Huawei FreeBuds 4i, que tienen altavoz dinámico de 10 mm y un diafragma compuesto de polímero sensible que asegura la calidad del audio en todo momento.



Aquí le presentamos cinco características de las más codiciadas en la actualidad.

1. Sonido cristalino

Nadie quiere que su canción favorita no se escuche bien. Los amantes de la música quieren apreciar correctamente las notas de cada instrumento. El sonido cristalino permite escuchar voces más claras, bajos contundentes y armonía instrumental.



2. Cancelación activa de ruido

De la mano de lo anterior, los mejores audífonos del mercado se caracterizan no solo por su buen sonido, sino por su capacidad de sobreponerse a los diferentes ruidos como los que se encuentran en la vía pública, los sistemas de transporte o la oficina.



3. Duración de la batería



En los tiempos de los audífonos sin cables, contar con una carga rápida y con un amplio rango de autonomía es fundamental.



4. Diseño compacto y cómodo

A diferencia de años anteriores, los audífonos preferidos por los melómanos son hoy de tamaño cada vez más pequeño, cómodo y fácil de llevar.



5. Baja latencia



No solo se trata de la música. Los aficionados a los videojuegos constituyen otro gran público en el mercado actual de los audífonos. Para ellos, no hay característica más importante que la baja latencia, es decir, que no se perciba diferencia entre la imagen que aparece en pantalla y el sonido que llega a sus auriculares.



Estos audífonos cuentan con la opción de cancelación activa de ruido gracias a su sistema de doble micrófono, que reduce significativamente los sonidos ambientes que impiden al usuario disfrutar sus canciones favoritas.



El aspecto de la batería también está cubierto en los nuevos FreeBuds 4i de Huawei, que tienen carga rápida y, con carga completa, alcanzan hasta 10 horas de reproducción continua.



En cuanto a su diseño, los Huawei FreeBuds 4i son compactos y prácticos. Su pequeño tamaño con forma de ‘guijarro’ y punta de silicona los hace elegantes y cómodos de llevar. Se ajustan fácilmente a los oídos y no representan una carga.



Además, están disponibles en color blanco clásico, rojo y negro, lo que los hace aptos para diferentes personalidades.



Vale la pena resaltar que el lanzamiento de estos audífonos también es una gran noticia para los ‘gamers’, pues los nuevos FreeBuds 4i gozan de una latencia mínima, lo que permite una excelente sincronización entre imagen y sonido.



Los Huawei FreeBuds 4i ya están disponibles en la tienda virtual oficial Huawei Store; en los almacenes de cadena Alkosto, Ktronix y Éxito; y en las tiendas físicas de Huawei en Colombia. Los interesados pueden adquirirlos por tiempo limitado a un precio de $299.900 (el precio regular es de $449.900). Además, por esta compra se entregan actualmente 3 meses gratis de membresía Premium en Huawei Music.