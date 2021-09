4 consejos para mejorar el flujo de caja de su empresa

El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas de dinero que tiene una empresa o negocio un periodo de tiempo determinado. Es absolutamente vital para el éxito y supervivencia de la empresa ya que le permite atender sus obligaciones y mantenerse en operación pues la nómina, los impuestos, los servicios y los proveedores no dan espera y son obligatorios para el giro del negocio. Incluso, en épocas de crisis puede ser más importante el flujo de caja que la misma utilidad pues una empresa puede tener un resultado excepcional pero si no recupera su cartera no puede continuar el negocio.

En consecuencia, es indispensable mantener un buen flujo de caja, por esto, LiquidezYa le da estos consejos que puede aplicar:



1. Afine sus proyecciones de venta en relación con sus costos



Es fundamental comprender la estructura de costos de la empresa y su ciclicidad a lo largo del año ya que esto da un indicador del esfuerzo en egresos que se debe realizar cada mes. Con base en estas cifras y la estrategia de crecimiento, se deben establecer las metas comerciales; siempre teniendo en cuenta los tiempos del ciclo de venta y cobro de las facturas, de tal manera que se logre una equivalencia entre los ingresos y los gastos. Usualmente una venta que se realiza en un mes, no se monetiza el mismo mes, tenga en cuenta los plazos de pago, tiempos de producción, importación y las exigencias en caja que estos procesos tienen.



2. Reduzca el tiempo de pago

​

Otra estrategia que se puede implementar es reducir tiempos y procesos para el cobro de sus facturas. Las demoras en los pagos de sus clientes tienen un efecto cascada en su empresa, por lo tanto es importante asegurar la entrada de liquidez a tiempo. Un camino para reducir los tiempos de pago consiste en facilitarle el pago al cliente, enviándole las facturas a tiempo, haciendo seguimiento constante a los pagos, facilitando la gestión con enlaces directos, canales digitales o diferentes medios de pago. Finalmente, el descuento por pronto pago es una opción muy válida.



3. Remate el inventario



El inventario que no rota es capital de trabajo parado que no se convierte en flujo de caja. Establezca un método para definir en qué momento es mejor rematar el inventario con grandes descuentos pues sale más costoso mantenerlo que dejar de ganar el margen de utilidad. Esta regla aplica también para maquinaria o activos que no sean productivos para usted y puedan serlo para otro empresario.

Hay otro camino, que puede ser más sencillo y es obtener liquidez anticipada por medio del factoring. Haga clic aquí y consiga liquidez anticipada con LiquidezYA.

4. Utilice el Factoring

​

El factoring se ha convertido quizás en una de las herramientas de financiación más beneficiosas al momento de mejorar el flujo de caja. Se trata de un proceso de financiación en el que las empresas venden sus facturas por cobrar y obtienen el dinero de manera inmediata. Si bien es cierto que la empresa debe regirse a una tasa de descuento negociada con el financiador para poder recibir su dinero, es una solución que puede ayudar inmensamente si se encuentra ahogado y necesita la liquidez de manera rápida.

Conozca aquí más sobre el factoring y cómo conseguir liquidez anticipada.

Estos son algunos consejos para mantener un flujo de caja sano en su empresa. Sabemos que hay excepciones y algunas veces conseguir liquidez de manera urgente para optimizar la caja es necesario para los empresarios. Por eso, Carvajal Tecnología y Servicios ha creado LiquidezYa, una plataforma digital que conecta a su empresa con múltiples financiadores de tal forma que pueda encontrar liquidez por medio del factoring.