El pasado miércoles, 13 de junio, se inauguró en Cartagena el Congreso Andesco, conmemorando los 25 años del evento. Durante tres días se discutió sobre el futuro de los servicios públicos y comunicaciones, perspectivas del sector, la hoja de ruta del Gobierno Nacional y el futuro de las empresas en Colombia.

En el encuentro más importante del sector, que contó con la presencia de más de 3.600 personas, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, entregó un mensaje de unidad y resiliencia frente a las situaciones que puedan generar dificultades para prestar los servicios públicos en el país “sin dar un salto al vacío, buscando recursos para tener el mejor servicio para los usuarios, cambiando los mitos urbanos que dicen que los empresarios quieren que los precios de los servicios públicos sigan aumentando”, destacó.



Además, fue enfático en la importancia del trabajo en conjunto entre el sector público y privado para cerrar brechas y lograr un equilibrio social. “Tenemos que entendernos, ser propositivos, mostrarle a Colombia que si trabajamos todos del mismo lado vamos a lograr cumplir con los compromisos sociales que tenemos en todo el terreno colombiano”.



De acuerdo con Andesco, participaron más de 70 conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel que abordaron temas estratégicos de los sectores de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado, aseo y gestión de residuos, TIC y TV y sostenibilidad, la coyuntura económica del país, la hoja de ruta del Gobierno Nacional y el futuro de las empresas en Colombia.



“Venimos trabajando no solo de la mano del Gobierno Nacional, sino de ustedes, los empresarios de las empresas de servicios públicos, que son los que hacen posible el cambio en este país. Este año este encuentro está cumpliendo 25 años y estamos orgullosos por contarles todo lo que se ha hecho para traer servicios públicos para todos los colombianos”, añadió Sánchez.

Retos y oportunidades del sector de los servicios públicos

Durante la conferencia sobre los retos y oportunidades del sector de los servicios públicos, Mónica Contreras, presidente de TGI y de la Junta Directiva de Andesco, compartió sus reflexiones y argumentos para la gestión de la energía en el país: “Tenemos grandes retos para cerrar brechas sociales y lograr territorios conectados. La invitación que hacemos las empresas al Gobierno es a construir sobre lo construido. Trabajemos juntos sobre las soluciones que el país reclama. No polaricemos, si no que hagamos sinergias para alcanzar los objetivos que todos deseamos”, precisó.



Por su parte, el superintendente de la Superservicios, Dagoberto Quiroga, hizo énfasis en la importancia del camino recorrido por las empresas y el Gobierno, como en las nuevas estrategias planteadas para el futuro: “No podemos desconocer que el sector privado ha hecho grandes aportes al desarrollo de los servicios públicos. Se ha logrado mayor cobertura, calidad y eficiencia. Democratizar es brindar las facilidades para que las comunidades puedan gestionar y desarrollar sus propios servicios públicos”.



El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Óscar Mauricio Lizcano, anunció durante uno de los foros del Congreso que este año se llevará a cabo la subasta del espectro para las redes 5G, por lo que se espera que el 17 de octubre se publique la resolución definitiva, para que el diez de noviembre se presenten las solicitudes de los interesados, el ocho de diciembre se dé el cumplimiento de los requisitos para participar y el 20 de diciembre se realice la subasta.



“No solamente tendremos el 5G, sino que al mismo tiempo vamos a subastar remanentes del espectro, lo que permitirá que se dé un gran salto en temas de competitividad. La conectividad no solo la puede lograr el Gobierno, esto requiere un esfuerzo de todos y hacer equipo”, agregó el ministro Lizcano.



Así mismo, hizo una reflexión sobre los esfuerzos del Gobierno Nacional desde el Ministerio TIC para potenciar la innovación en las diferentes regiones del país desde diferentes frentes, con promoción de emprendedores y recursos para el desarrollo de diferentes aplicaciones y software en edutech, agrotech y healthtech.



El evento contó también con la participación de los Ministros de Vivienda y Hacienda, Fedesarrollo, el DNP, el Banco de la República, directores de medios de comunicación, entre otras importantes entidades Nacionales.

Para conocer el detalle de cada una de las jornadas visite www.andesco.org.co