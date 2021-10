Proyecto de Ley 160/2021 ProBosques

Por: Ángela María Amaya Arias, abogada de la Universidad Externado de Colombia, y consultora en Derecho Ambiental y Derecho Forestal.



En agosto de este año se radicó ante la Secretaría General del Congreso de la República el Proyecto de Ley 160/2021, “Por la cual se limitan las plantaciones de eucaliptos, pinos y otras especies con destino a la explotación de la industria maderera y se dicta otras disposiciones”, denominada por los autores, Ley Pro Bosques.

Este proyecto, propuesto por el partido Alianza Verde, tiene por objeto “preservar el patrimonio natural, el suelo y las napas de agua subterránea, estableciendo acciones para limitar las plantaciones productoras forestales que generen impacto irreversible por su carácter invasivo y ser catalogadas como especies introducidas”.



Si bien la intención del proyecto pareciera clara desde el título, - Ley Pro Bosques - , el texto de la exposición de motivos y del articulado genera desafortunadas imprecisiones, que pueden afectar el desarrollo de una actividad sostenible e importante para el país.



El sector forestal comercial no es incompatible con la protección ambiental



En el Proyecto de Ley se busca “limitar las plantaciones productoras forestales de eucaliptos, pinos y demás especies que hayan sido introducidas con destino a la explotación de la industria maderera, en las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales”. Y la exposición de motivos, citando datos imprecisos de otros países (Chile y Argelia), pareciera señalar que todas las plantaciones forestales productoras del país generan impactos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, particularmente sobre el recurso hídrico. Esta es una generalización muy negativa que afecta a este importante sector del país, pues si bien hay ciertos espacios protegidos en donde no es viable realizar este tipo de usos del suelo (y así se encuentra regulado en el régimen de plantaciones forestales productoras), el sector forestal comercial está comprometido con la protección del medio ambiente y el respeto del marco jurídico ambiental que regula su actividad.



La actividad forestal legal y sostenible no es un motor de la deforestación en el país



Otro argumento del Proyecto de Ley tiene que ver con la deforestación. La exposición de motivos señala que “la deforestación va en aumento en todo el mundo, y nuestro país no es ajeno a este tema, por lo cual es primordial reforestar con especies nativas…”. Esto es completamente cierto, pero no tiene una relación directa con el sector forestal comercial. De acuerdo con el IDEAM, los motores de la deforestación en el país son: praderización para acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. En esta lista no se encuentra el sector forestal comercial. Es decir, las plantaciones forestales productoras no hacen parte de las causas de la deforestación en el país, por lo tanto, limitar las plantaciones forestales productoras no tendría ningún efecto en la disminución de las tasas de deforestación.



La cuestión, en esta problemática, tendría que ver con la reforestación con especies nativas, con el fin de restaurar y mantener los bosques naturales afectados por la deforestación. Esta es una competencia propia del sector ambiental, quien regula el sector de las plantaciones forestales protectoras, cuya finalidad no es la explotación maderera sino la protección y conservación de los recursos naturales.



El uso sostenible y la conservación de los recursos forestales – incluyendo las plantaciones – tienen una importancia socioeconómica y ambiental para el desarrollo del país.



Finalmente, el Proyecto de Ley desconoce la importancia que el sector forestal tiene para el país. Este sector, que incluye tanto la gestión sostenible de los bosques naturales como las plantaciones forestales, es una alternativa fundamental para la economía y el desarrollo sostenible, pues genera empleo directo, captura gases de efecto invernadero, disminuye la presión por la tala ilegal de los bosques naturales, controla los procesos erosivos, recupera las áreas degradadas y produce biomasa para la generación de energía, entre otros.



Este tipo de iniciativas legislativas requieren, de manera urgente, abordar el sector forestal comercial desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Se necesitan espacios de discusión con todos los actores e interesados, para escuchar puntos a favor y en contra, con argumentos interdisciplinarios, ciertos y ajustados al contexto colombiano, y así fomentar una discusión que permita transformar la visión que se tiene actualmente del sector forestal en el país.



Por todo lo anterior, el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y su Grupo de Investigación ha considerado prioritario y oportuno discernir en torno a este tema, poniendo de presente la necesidad de abordar diferentes cuestiones relacionadas con el aporte que el Derecho Forestal puede hacer para la construcción de esta visión integral del sector forestal.



Este año, el diálogo académico convoca a todos los actores e interesados, como son académicos nacionales e internacionales, investigadores, representantes de la empresa privada, funcionarios de entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible, órganos de control y sociedad civil, a participar activamente en las Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, que se realizarán de manera virtual los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año.



Más información https://medioambiente.uexternado.edu.co/evento/xxiii-jornadas-internacionales-en-derecho-del-medio-ambiente-derecho-forestal-estrategias-para-la-conservacion-y-el-uso-sostenible-de-los-recursos-forestales/



En esta edición, las Jornadas cuentan con el apoyo del Programa Probosques de la Cooperación Alemana, implementado por GIZ; el Environmental Law Institute, en alianza con SvenskaPpostkod Stifelsen; Global Green Growth Institute; Fondo Acción y EPM.