10 aspectos a tener en cuenta a la hora de usar lentes de contacto

La tecnología en este sector ha avanzado, sin embargo, es importante que haya una buena higiene

1. Lavarse correctamente las manos



Antes y después de colocarse los lentes, es importante que haya una correcta higiene de las manos.



2. Cambiar el estuche de forma periódica



Para que los lentes de contacto duren el tiempo estimado, es clave que su estuche se cambie cada 2 meses o antes, en caso de que los dispositivos se dañen.



3. No mojar los lentes



Si por alguna razón olvidó quitarse los lentes y entraron en contacto con el agua, es fundamental quitárselos y enjuagarlos con la solución de limpieza para reducir el riesgo de contraer una bacteria.



4. No reutilizar la solución



Una vez se retire los lentes en las noches, la solución en donde se conservan debe cambiarse.



5. Limpiar diariamente el estuche



El proceso debe hacerse con agua caliente y limpia, posteriormente se debe secar con una toalla de papel.



6. Ni agua ni saliva



Los lentes de contacto no pueden ser retirados con ninguna de estas dos sustancias, ya que el riesgo de una bacteria es alto.



7. No dormir con los lentes



Es importante quitarse los lentes antes de acostarse, eso garantiza que su duración sea la esperada.



8. Maquillaje sí, pero con precaución



Antes de usar maquillaje, es mejor ponerse los lentes antes de empezar el proceso, así se evita cualquier riesgo por contaminación.



9. Los lentes tiene una duración estipulada



Cada fabricante indica el periodo que duran los lentes de contacto, no deben usarse más de ese tiempo, ya que es posible que se presenten alergias e infecciones.



10. Mayor cuidado con los lentes desechables



En caso de usar este tipo de dispositivos, la recomendación es cambiarlos diariamente y desecharlos en la noche.