1, 2 y 3: la cultura que le gana el primer ‘round’ al cáncer de mama

El cáncer de mama es una lucha en la que hay mayores posibilidades de ganar si se actúa desde el principio. Teniendo esto en cuenta, y que el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, es valioso aprovechar este mes para crear conciencia y sensibilizar no solo a las mujeres, sino a la población en general, acerca de la prevención de esta enfermedad y de la identificación temprana de sus síntomas.

Cabe resaltar que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad de los cánceres que afectan a las mujeres. Más de 1,5 millones de mujeres en todo el mundo lo padecen y, además, según cifras de Globocan, en el 2017 fallecieron 626.679 pacientes a causa suya1. En Colombia, la situación no es menos delicada, pues cada año se diagnostican, aproximadamente, 13.380 casos nuevos2.



Asimismo, se teme que para 2030 el número de mujeres diagnosticadas aumente en un 46 % en todo el mundo. La buena noticia es que la detección temprana y las acciones de prevención tienen un impacto alto en los índices de esta enfermedad.



Precisamente, moderar el consumo de alcohol, hacer ejercicio con regularidad y controlar el peso corporal son acciones que pueden reducir el riesgo de padecerla hasta en un 30 %1.



Así pues, no es excesivo afirmar que la prevención salva vidas. Por eso, es indispensable que la población conozca los principales factores de riesgo del cáncer de mama y los pasos a seguir para una detección temprana.



Factores de riesgo y prevención



Como muchas otras enfermedades, el cáncer de mama tiene factores de riesgo contra los cuales nada se puede hacer, como el género y la edad3. De hecho, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres de más de 50 años.



Igualmente, haber padecido otras enfermedades mamarias, haber recibido tratamientos de radiación en el pecho y contar con casos familiares de cáncer de mama se consideran factores de riesgo.



Sin embargo, hay hábitos saludables que pueden adoptarse, pues el sobrepeso (especialmente después de la menopausia), la vida sedentaria y el consumo de alcohol también aumentan las probabilidades de padecer la enfermedad4.



Vale la pena destacar que hay factores de riesgo directamente relacionados con la historia reproductiva de las mujeres, como la menstruación temprana, la menopausia tardía, haber tenido el primer embarazo después de los 30 años, no haber amamantado nunca y no haber tenido hijos.



Detección temprana para empezar con ventaja



Como se ha dicho al principio de esta nota, detectar a tiempo el cáncer de mama ayuda a ganarle terreno a la enfermedad. Por esa razón, es fundamental adoptar la cultura del 1, 2 y 3, que indica el camino a seguir para que las mujeres, a partir de los 20 años, puedan estar atentas a la aparición de cualquier signo de alerta5.



1. Autoexamen: Es una prueba de tamización que principalmente ayuda a las mujeres a conocer sus mamas y a detectar anormalidades como hoyuelos, desviaciones del pezón o descamaciones en la piel, especialmente en la aureola; abultamientos o hundimientos en la piel y el pezón; secreciones espontáneas amarillentas o sanguinolentas no inducidas; e inflamaciones o masas en las axilas, entre otras señales.



Esta práctica, que consiste en observar y palpar los senos en la ducha o frente a un espejo, debe hacerse a partir de los 20 años de edad. En caso de hallar alguna anormalidad, es esencial acudir al médico.



2. Examen clínico: Es realizado por un médico especialista. Se recomienda que todas las mujeres, después de cumplir los 40 años de edad, acudan a una cita anual.



3. Mamografía: Con un sistema de dosis baja de rayos X, visualiza el interior de las mamas para identificar anormalidades. Se recomienda que todas las mujeres mayores de 50 programen una mamografía cada dos años. Sin embargo, este examen también es necesario sin importar la edad, siempre y cuando existan síntomas o antecedentes familiares.



La invitación, entonces, es a promover y adoptar esta cultura para que, en todos los casos, el cáncer de mama siempre pierda el primer ‘round’.



