Parque Nacional se llena de música en honor a las mujeres

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer y tras ocho años del feminicidio de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional, la Filarmónica de Bogotá y la Veeduría Distrital organizaron en este mismo parque un concierto en honor a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.



El evento contó con la presencia de la hermana de Rosa Elvira, Adriana Cely, el director de la Filarmónica de Bogotá, David García, y el veedor distrital, Guillermo Rivera.

Este último anunció que desde la veeduría distrital se implementará una campaña para construir una cultura de nuevas masculinidades, cuyo propósito es lograr que los hombres se también vuelvan actores en la lucha de violencia de género.

Por su parte, Adriana Cely afirmó que "es importante sanar, caminar y levantarse para luchar contra de este flagelo que es la violencia en contra de la mujer".



Jineth Bedoya, directora de No es hora de callar y subeditora de EL TIEMPO, enfatizó en que los derechos de las mujeres no solo se deben recordar cada 8 de marzo, sino todos los días. Es una lucha que no tiene descanso.



El concierto tuvo como propósito hacer del arte y la cultura herramientas para contrarrestar la violencia de género y fue escenario para el coro infantil de la Filarmónica y el Quinteto Femenino.



NO ES HORA DE CALLAR