Concejo de Bogotá toma medidas para prevenir el Coronavirus

El Concejo de Bogotá tomó seis medidas con el ánimo de prevenir la propagación del Coronavirus. Tras una reunión de la junta de voceros del cabildo en donde las bancadas manifestaron su preocupación ante la pandemia se suspendieron las sesiones plenarias, es decir aquellas en las que participan todos los miembros de la corporación.

Pero esa no fue la única medida. Aunque las comisiones seguirán sesionando con normalidad el acceso al público estará restringido y únicamente estará habilitada la oficina de Atención al ciudadano. Además, los salones del recinto solo serán habilitados para reuniones de concejales.



Con respecto a las medidas decretadas por la Alcaldía de Mayor bajo la alerta amarilla, el Cabildo implementó horarios flexibles para sus funcionarios que ahora tendrán tres turnos de entrada y de salida, así:



- 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

- 9:00 a.m a 6:00 p.m.



Adicionalmente, los funcionarios de las Unidades de Apoyo Normativo de los concejales podrán trabajar desde sus casas con tecnología especial, hasta que se levante la medida.



Según Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo, estas medidas se tomaron con el ánimo de evitar aglomeraciones en las instalaciones del Cabildo, garantizando menor presencia de personas en el lugar.

