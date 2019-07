El nuevo hombre

Vivimos en un mundo que lucha por la equidad de género y la libertad de los individuos ante todas las cosas. ¿Cierto? El sexo femenino se ha manifestado, y con mucha razón, en contra de los estereotipos de figura para afirmar que todos los cuerpos son cuerpos de bikini, sin importar su forma, que no hay necesidad de someterse a dietas megaarriesgadas para lograr la belleza a pesar de la salud, y que los estándares imposibles de tener una silueta de supermodelo son precisamente eso, imposibles.



Bravo por ellas. Es cierto que han vivido en una sociedad bajo la presión de ‘rejuvenecerse o morir’… pero ¿qué hay de nosotros?

Nosotros hemos vivido en el extremo opuesto de esta fiesta; según los clichés, los hombres debemos ser machos alfa de pelo en pecho, alérgicos a todo tipo de tratamientos de belleza si queremos ser respetables y resistentes a viento y marea, pero ¡un momento! El sol daña nuestra piel tanto como la de las mujeres, las arrugas aparecen por igual y sí… de vez en cuando necesitamos rehidratar nuestro cabello.



Por eso hoy vengo portando una bandera de equidad, representando el derecho masculino a cuidar de nuestra belleza, y que nada tiene que ver con nuestra identidad sexual. Es una cuestión de salud y, ¿por qué no?, de amor propio.



Fue David Beckham, a principios de la década del 2000, quien puso de moda el término ‘metrosexual’ (inventado por el periodista Mark Simpson) al aceptar que le gustaba cuidar su aspecto.



La palabra confundía a muchos por el nombre, pero básicamente se trata de poner atención a tu belleza sin hacer alusión a tus preferencias sexuales ni que ustedes piensen que queremos levantarnos a otra. Peinarse bien, hacerse manicura y utilizar una buena crema humectante son derechos de todo ser humano, independientemente del género.

No se trata de una cuestión 100% vanidosa, sino de confort, salud y bienestar. ¿Qué podría ser más sexi que sentirte cómoda en mi piel? FACEBOOK

TWITTER

Nuestra piel tiene necesidades, en especial la de aquellos compañeros que se afeitan, así que ¿por qué no aprovechar que hay muchas y muy buenas cremas a nuestro alcance? Nuestro sentido del olfato se despierta con un buen gel de ducha o un perfume… y que tire la primera piedra el hombre que no disfrute tener una piel que no se sienta tirante.



Por algo las barberías se han puesto tan de moda en todo el mundo. Son una especie de salones de belleza masculinos para dejar nuestra barba, bigote y peinado en las manos de un experto.



Lo admito, me gusta ponerme mascarillas en mis manos de vez en cuando y todos los días uso protector solar, sin sentirme menos empoderado por eso. Vean a mis amigos Cristiano Ronaldo, Brad Pitt o Bradley Cooper… ¿Hay mujer que se resista a sus encantos? Les juro, todos dedican tiempo, dinero y esfuerzo a su imagen, y eso no los hace menos ‘hombres’.



El mundo ha dado un paso hacia esta revolución de belleza con los productos unisex. Si has notado que cada vez más productos tienen colores neutros y empaques minimalistas, no estás alucinando. Se trata de una tendencia de equidad, pues un hombre no necesariamente querrá comprar una crema rosada con mariposas y flores, pero sí deseará invertir sus pesos en un producto que le dé bienestar, y para eso trabaja esta industria, para ofrecer confort y placer por igual.



¿Qué piensan las mujeres de este nuevo tipo de hombres? En mi experiencia, les gusta. Tener confianza en sí mismo y en sus decisiones siempre es sexi; además, no he recibido quejas por tener manos suaves.



Me gusta verme en el espejo y sentirme bien, saber que puedo hablar del tema y no sentirme menos hombre. Dichosos aquellos que nos hemos liberado de prejuicios y hemos disfrutado de un buen tratamiento, porque macho que se respeta… no sacrifica virilidad ni vanidad.





MR. DARCY