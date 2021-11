Bogotá sí necesita un POT | Opinión

La realidad de la vida urbana y las interacciones sociales y económicas que de ella derivan, así como el bienestar que se genera sobre la vida las personas pasa indefectiblemente por el ordenamiento de su territorio, bien planeado, llevado al terreno y coherente con una visión compartida del futuro. En la medida que crece la ciudad, el reto de la planificación y la ejecución de esa estrategia se hace más desafiante, y la convergencia de objetivos y propósitos pasa de realidades a utopías. Es por eso que un Plan de Ordenamiento Territorial puede caer como ejemplo perfecto en la frase proverbial que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.





En el caso de nuestra querida capital, es una realidad que sí necesita un POT, y todos los esfuerzos deben conducir a tener el mejor plan posible, pero sin desconocer las realidades y la capacidad de la ciudad de hacerlo efectivo. Bogotá sí necesita un POT, pero con visión y acción a 12 años, como lo establece nuestro marco de ordenamiento territorial y no un POT a 2023, en el que la carga ideológico-política mine su efectividad. Necesitamos un POT que ponga el acceso a la vivienda como una prioridad y atienda la realidad del volumen de construcción formal que demandan los nuevos hogares, no un POT que intervenga las decisiones y coarte la libre elección de las familias, ni que establezca parámetros de áreas sobre el tipo de vivienda ni el diseño de sus espacios habitacionales.



Bogotá necesita un POT en el que, para lograr una verdadera inclusión, se genere una mezcla funcional, estratégica y coherente de usos del suelo y actividades; no un POT que con exigencias arquitectónicas y limitaciones al uso y diseño de las nuevas edificaciones atente contra el desarrollo inmobiliario formal.

Nuestra capital merece un POT que genere atracción de inversión, que cree un marco de certidumbre jurídica y que contenga normas urbanísticas que reconozcan la vocación y potencial de las zonas de la ciudad, y no un POT que deje dimensiones en gris, pendientes de reglamentación e información cartográfica. Nuestra querida capital necesita un POT en el que la protección efectiva de los activos ambientales se soporte en la urbanización formal, y que reconozca que, si no se generan las condiciones, será la informalidad y los asentamientos precarios los que devoren la estructura ecológica de la ciudad.



La capital del país y la ciudad de todos los colombianos se merece un POT en el que las grandes obras de infraestructura urbana y de movilidad tengan continuidad y avance administración tras administración, no un POT que de forma caprichosa cambie esos grandes proyectos por el sesgo político o atribuciones personales.



Mucho está en juego con el POT de la ciudad de Bogotá, por tanto, se requiere no solo de buenas intenciones o visiones, sino de realidad, pragmatismo, gestión para ejecutarlo y sobre todo de entender que más allá de cualquier divergencia, la ciudad debe ser de todos y para todos.

SANDRA FORERO

PRESIDENTA EJECUTIVA DE CAMACOL