Los casos de covid-19 en el Valle empiezan a multiplicarse, ya van 13

Inicialmente fue uno, luego tres, después cinco y hasta ayer, 13. Así se están incrementando los casos del nuevo coronavirus en el Valle del Cauca.



Según las autoridades de salud el aumento de los diagnósticos positivos del covid-19 se debe a la escasa sensibilización en la comunidad acerca de la importancia de hacer la cuarentena, prácticamente encerrarse durante 14 días, para evitar el contagio a otras personas.

Ocho de los casos en el Valle son en Cali, cuatro en Palmira y uno en Buga (que ya fue dado de alta). Desde ayer, en Cali hay cinco nuevos casos y en Palmira, tres, uno de ellos un niño de 9 años.

​

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, se quejó de la falta de conciencia de las personas infectadas acerca del aislamiento que deben tener. “Son ocho nuevos casos que son contactos directos de dos casos anteriores. Esto es una clara demostración de la falta de cuidado y de aislamiento de una persona enferma con respecto a las personas cercanas”.



La funcionaria agregó que “el aumento de los casos es adicionalmente un aviso de cómo se contagia de fácil el covid-19, pues una persona enferma puede en cada contacto enfermar a dos y tres personas más”.



Además enfatizó en la importancia de mantener medidas preventivas y de cuidado en casa, como el aislamiento. “Es para proteger la salud de los vallecaucanos y disminuir las posibilidades de propagación”, señaló.



La Secretaría de Salud del Valle explicó como se puede hacer la cuarentena en casa. “Es importante que la persona que tenga el virus se aísle en una habitación, ojalá con baño, para evitar que salga en la misma vivienda y contagie a sus familiares”.



“Tienen que estar encerrados en una habitación, ojalá que tengan un baño exclusivo, de lo contrario cada vez que esta persona utilice el baño se debe hacer una limpieza porque el covid-19 se trasmite al respirar y en las manos”.



Al mismo tiempo, la funcionaria pidió a los jóvenes considerar las medidas de prevención para contener el avance del coronavirus y a las familias proteger a sus adultos mayores que son la población en más alto riesgo.

'Él estaba sano'

Sin embargo, la secretaria de salud de Palmira, Clara Inés Sánchez, aseguró que en el caso del hombre que contagió a su esposa, a su hijo y a la empleada de su hogar, este no sabía que tenía el virus.



“Dicen que por falta de controles el señor los contaminó. No es eso. Lo que pasa es que el señor llegó el 7 de marzo (de España), y entre el 7 y el 10 de marzo él no tenía ningún síntoma. Cuando desarrolló los síntomas obviamente se empezaron los análisis. Él llegó con el virus y no había manifestado ninguna sintomatología, ni fiebre, ni tos, ni nada, estaba completamente sano, no se sabía que tenía el coronavirus”, aseveró la funcionaria a RCN Radio.

​

La Secretaría de Salud de Palmira sostuvo, además, “que el 7 de marzo pasado todavía no había salido ningún lineamiento del Instituto Nacional de Salud ni del Ministerio de Salud sobre algún aislamiento para los casos provenientes de España”.



La funcionaria puntualizó que “menos mal el señor como que llegó muy cansado y estuvo en su casa principalmente”.

Acatan pero insistirán en toque de queda

De otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, acató la disposición presidencial frente a las medidas de orden público señaladas ayer por el Gobierno Nacional y que ‘tumbaron’ el decreto de toque de queda que iba a comenzar anoche, así como el decreto de toque de queda y ley seca que se iba a realizar entre mañana y el martes próximo.



No obstante, la mandataria departamental anunció que le insistirá al Presidente Iván Duque acerca de que la única forma de contener la expansión del coronavirus es el aislamiento social y por lo tanto solicitará se autorice el decreto emitido para el toque de queda y ley seca en el Valle del Cauca.



Cabe recordar que esa medida regiría para todos los municipios del Valle del Cauca, incluido Cali. De hecho, la decisión fue conjunta, entre la Gobernadora y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.