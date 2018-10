Charras: excombatientes aislados pero comprometidos con la paz

Por el aislamiento que generan las dificultades en las vías de comunicación y por las dificultades para desarrollar proyectos productivos por estar en una zona de reserva forestal de la Amazonia, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Charras, en el departamento del Guaviare, es uno de los que se encuentra en peores condiciones en todo el país.

Esa fue la percepción que se llevaron los senadores Iván Cepeda, del Polo, y Julián Gallo Lozada, más conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, de la Farc, que en representación de la comisión de paz del Congreso y con el apoyo de las Naciones Unidas hicieron una visita este jueves a ese ETCR.



No obstante las dificultades expresadas por los excombatientes, así como por sus comunidades vecinas, ente ellas campesinos, resguardos indígenas y afrocolombianas, Francisco Gamboa, líder de ese espacio territorial, donde es más conocido como ‘Ricardo Semilla’, señaló que están comprometidos con el proceso al punto que están pensado en pedir ser declarados como una comunidad de paz.



Las dificultades se presentan porque la principal vía de comunicación con San José del Guaviare está destapada y un vehículo puede tardar entre dos y dos horas y media en hacer el recorrido, en tiempo seco, o cuatro horas cuando hay lluvias.

Los senadores hicieron un recorrido por el Espacio Territorial de Cahrras y conocieron proyectos productivos como la huerta de cacao. Foto: Nelson Ardila Arias/EL TIEMPO

A esto se suma que los proyectos productivos que han presentado, inclusive de sustitución de cultivos ilícitos, no han sido aprobados por estar ubicados en una zona de reserva forestal de la Amazonia, pero en cambio a los empresarios productores de palma no les impiden desarrollar ese tipo de actividades agropecuarias, denunciaron los voceros del ETCR, reunidos con la comisión del Senado.



A esto se suma las amenazas de las cuales fue objeto ‘Albeiro Córdoba’, quien lideraba el proceso en ese ETCR y tuvo que huir para garantizar su vida, con la circunstancia agravante de que en algunas emisoras del sur del Guaviare están ofreciendo una recompensa para encontrarlo, pese a que él sigue vinculado al proceso, según expresaron en Charras, aun cuando señalaron no saber de su paradero.



Pese a las dificultades, allí se está adelantando un proyecto de huerta de cacao para sustitución de cultivos ilícitos, a cargo de la Federación Nacional de Cacaoteros. Hay una tienda comunitaria que manejan excombatientes, tiene una cochera de cría de marranos y se espera que esta semana les entreguen unos ovinos caprinos.



'Carlos Antonio Lozada' concluye que en esas condiciones “no hay ninguna perspectiva de recuperación socioeconómica para quienes dejaron las armas y que son tan deplorables las condiciones en las que está el campo colombiano, el Gobierno nacional debería aprovechar el acuerdo de paz para darle una mirada a estos territorios aislados".

.

Mientras que Iván Cepeda señala que hay que buscar una solución al tema del territorio para que se convierta en una zona de reserva campesina y destacó que pese a las dificultades los excombatientes mantienen su firme voluntad de continuar con el proceso y están haciendo esfuerzos con su misma comunidad que está dejada a su suerte en materia de salud, educación y desarrollo agrícola.



Aseguró que tras las visitas realizadas a tres ETCR van a llevar esto al control político en el Congreso, pues tampoco se entiende que se haya dejado un presupuesto tan bajo para el próximo año cuando el Estado tiene una deuda tan grande con el proceso de paz. Apenas dejaron un poco más de dos billones y medio de pesos, cuando se debía haber presupuestado, al menos, seis billones de pesos, dijo Cepeda.



Nelson Ardila Arias

Corresponsal de EL TIEMPO

Charras (Guaviare)

Twitter: @nelard1