Con la reapertura total de la frontera a menos de dos semanas, todavía hay muchas preguntas entre la población venezolana y colombiana.



El paso de vehículos -que no sucede desde el 2015- es una de las principales dudas. En su momento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que habrá paso de vehículos, motos, camiones y demás.



Sin embargo, aún no se sabe cuáles serán los papeles necesarios para cruzar de un lado a otro.



Lea acá: (Avanza la apertura de la frontera en el puente de Tienditas)

Voces de la oposición se han pronunciado al respecto, como Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea de Venezuela, quien en diálogo con Blu Radio, afirmó que es preciso "dar a conocer cuál es la tramitología que los venezolanos deben tener en cuenta a la hora de ingresar a Colombia con sus vehículos".



No se conoce cuál es la normativa que regirá, ni los requisitos necesarios para pasar de un país a otro en un vehículo particular o transporte público.



William Gómez, exalcalde de San Antonio del Táchira, también dijo que “la población tiene una incógnita y es que no han promulgado como serán los acuerdos, cómo será la normativa que va a regir. Si yo voy a pasar con mi vehículo venezolano, qué requisito debo cumplir, de todas maneras, el transporte público está a la expectativa de que requisito debo cumplir”.



A esto se le suma que tampoco se conoce a ciencia cierta lo que ocurrirá con los vehículos venezolanos que hoy están en suelo colombiano.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS