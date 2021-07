¿Migrantes deben tener EPS para vacunarse contra el covid-19?

Una de las dudas que existió desde que se anunció el plan nacional de vacunación a principios de este año tenía que ver con la inmunización de la población migrante que reside en Colombia.

En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque advirtió que los ciudadanos extranjeros que no tuvieran regularizada su situación migratoria en el país no podrían acceder a la vacunación.



(Le sugerimos: ¿Si tengo covid, me puedo vacunar contra el virus?)



Los cálculos que se hicieron en ese instante aseguraban que iban a quedar fuera del proceso alrededor del 55 % de los 1,7 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia (datos de enero de 2021).



Luego, en febrero de este año, el mandatario anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que tendrá una vigencia de diez años. Esta medida les permitirá el tránsito de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario.



El gerente para la frontera con Venezuela, Lucas Gómez, señaló que "la regularización traerá consigo esquemas de vacunación para esa población irregular, siguiendo el mensaje del presidente Duque".



Es decir, que quienes no tengan su situación migratoria regulada pueden acceder a la vacuna cuando tengan el Estatuto Temporal de Protección. Y en el caso de quienes tienen sus documentos al día, y cumplen con los requisitos generales establecidos por el Ministerio de Salud, pueden acceder sin problema a las dosis.



(Además: Síndrome poscovid, otro problema que deja la pandemia)



Pese a lo anterior, hay ciertos mensajes que han circulado entre esta población que han confundido a los ciudadanos provenientes de otros países. El portal Colombia Check identificó que hay quienes están asegurando que es necesario estar afiliados a una EPS para poder hacer parte del proceso de vacunación.



Sin embargo, esto no es cierto. El Ministerio de Salud le confirmó a dicho portal que "los ciudadanos venezolanos en Colombia pueden ser vacunados presentando alguno de los permisos que se han entregado en el país, como el anterior Permiso Especial de Permanencia (descontinuado), la visa de residencia o el nuevo Permiso de Protección Temporal, PPT, que será entregado a partir de diciembre de 2021".



Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, le aclaró a Colombia Check que no es necesario que tengan una afiliación a una EPS. Solo deben llevar alguno de los documentos mencionados anteriormente.



(Le sugerimos: Habrá vacunación sin cita en Colombia para personas entre 40 y 44 años)



Eso sí, es importante que quienes se acerquen a los puntos de vacunación cumplan con las edades y los requisitos de las etapas establecidas por Minsalud.