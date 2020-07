Universidades públicas del Eje avanzan en programa de matrícula cero

Representantes estudiantiles de todo el país le han pedido al Gobierno Nacional que aplique la ‘matrícula cero’, un programa en el que la matrícula de universidades públicas sea gratuita y así evitar la deserción el próximo semestre. Si bien, aún la mesa de concertación no llega a un acuerdo, universidades públicas de la región avanzan en gratuidad, pero para estudiantes de escasos recursos.

La Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira ya definieron que darán descuentos del 100% para ciertos estudiantes. En el caso de la primera, con sede en Manizales, con $863 millones que destinó el Ministerio de Educación se dará un alivio del 100 % del valor de la matrícula para los estudiantes de estrato 1 y un apoyo parcial a los alumnos de estrato 2.



“Estamos también considerando con la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas la posibilidad de hacer una bolsa común para extender el beneficio a lo que nos queda restando del estrato 2 y ver de qué manera podemos también llevar beneficios a los estudiantes del estrato 3”, señaló el rector, Alejandro Ceballos.



De acuerdo con el Rector, la población que se identificó como potencial beneficiaria cumplía con los requisitos establecidos por el mismo Ministerio. En total serán 1.939 estudiantes de pregrado regular y 1.891 de pregrado especial los que tendrán 100% de descuento de matrícula. Mientras tanto, de la población estrato 2 se beneficiarán un 42%



“La aprobación del modelo propuesto, a cargo del Ministerio, será emitida en un plazo de dos semanas, notificando posteriormente a los beneficiarios del alivio. La administración se encuentra gestionando fuentes de recursos internas y externas para ampliar los auxilios a estudiantes no beneficiados y de otros estratos”, precisó Ceballos.



Para el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, que alberga al momento 18.500 estudiantes, se verán beneficiados 4.960 de ellos. Esto se da gracias al aporte de $2.437 millones que reunieron en una bolsa común la Gobernación de Risaralda y las Alcaldías de 12 municipios; además de $2.389 millones del Gobierno Nacional.



Por su parte, el rector de la UTP, Luis Fernando Gaviria, explicó que el nivel de financiación depende del estrato y si son jóvenes de otros departamentos, sin embargo, “como hay recursos de la Nación, estudiantes de otras regiones deben ser apoyados también”.



Así entonces, los alumnos de estratos 1, 2 y 3 oriundos de los 12 municipios no certificados no tendrán que cancelar nada por su matrícula.



La Alcaldía de Pereira, entre tanto, pagará la matrícula a los estudiantes de bajos recursos de la ciudad y que estudien en UTP y de 661 estudiantes del programa “Becas pa’ pepas” inscritos en la Universidad para Cuba. “El pago de matrícula beneficia a 1.819 estudiantes de sectores sociales menos favorecidos, de cualquier programa en la UTP y que sean egresados de colegio público”, dijo Leonardo Huerta, secretario de Educación.

Descuentos en la U del Quindío

En la Universidad del Quindío se plantean descuentos, pero no totales. Aprobó un plan auxilios que beneficiará a unos 12.000 estudiantes de los programas de pregrado en el pago de sus matrículas para este nuevo semestre.



Este plan beneficiará a 8.845 estudiantes de los estratos 1 y 2, de la modalidad presencial que tendrán un auxilio del 70 % de la matrícula y de la modalidad a distancia y virtual de tendrán un descuento del 60%.



