La Unillanos decide el martes si va a paro

Todo apunta a que el este martes los estudiantes de la Universidad de los Llanos (Unillanos) inicien un paro de actividades para reclamar del Gobierno nacional mayores recursos para la educación superior, tras la masiva manifestación que se cumplió este miércoles en la tarde en Villavicencio.

La delegada de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unes), Fernanda Rojas Rodríguez, señaló que los estudiantes de la Unillanos están vinculados y comprometidos con toda la agenda de movilización que está promoviendo esa organización estudiantil.



Contó que el próximo martes se van a reunir los estudiantes de la Unillanos en asamblea general para decidir si se vinculan al paro nacional y que alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación ya se encuentran en asamblea permanente e incluso definieron un cronograma de diálogo para los siguientes cinco días.



A su vez, las facultades de Salud y Ciencias Agropecuarias han manifestado que apoyarían el cese de actividades si es la decisión por consenso.

Los jóvenes reclaman del Gobierno nacional mayores inversiones para la educación de las universidades públicas. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO



La líder estudiantil de Unes expresó que en el caso de Unillanos los recursos permiten el sostenimiento de la institución a partir del recaudo departamental de la estampilla Pro Unillanos que están próximo a acabarse, en tres años, y que el aporta entre 10.000 y 12.000 millones anuales, lo que conduciría a una crisis financiera porque gran parte de los fines misionales de Unillanos se están soportando con esos recursos.



Agregó que la mayoría de los docentes son de hora cátedra y eso significa que no se están cumpliendo con la investigación y la proyección social, pues lo ideal es que sean de carrera.



A esto se suma, dijo, los serios problemas de infraestructura en términos de recursos, en la sede Barcelona no hay licenciamiento para construir edificios nuevos, sino de adecuaciones que se han venido haciendo por más de 30 años, y se destinaron 10.000 millones para un edificio que se está construyendo en la sede San Antonio, pero este no resuelve el problema de los espacios que se requieren para los grupos de investigación, la docencia, las salas de profesores y los semilleros de investigación.



Los estudiantes también reclaman autonomía y democracia, toda vez que en la Unillanos hay elección de decanos pero a partir de una terna que determina el Consejo Superior, sin que estudiantes y profesores puedan participar de las mismas.



El docente Fernando Salgado expresó que los docentes son solidarios con la universidad pública y en el caso de Unillanos “hemos creciendo en programas de pregrado como de posgrado, pero lamentablemente los recursos no son suficientes y nos apalancamos con la oferta posgradual, pero no es suficiente.



Finalmente, el líder estudiantil Andrés Julián Rozo, expresó que ante la exitosa movilización de estudiantes, profesores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos, que reunió a unas 5.000 personas en Villavicencio en defensa de la educación superior, además de las marchas que se hicieron en todo el país, le queda un mensaje claro al presidente Iván Duque y congresistas que discuten el presupuesto general de la Nación.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1