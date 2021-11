Una huella indeleble para la sociología en Colombia

Pocos intelectuales colombianos gozan del prestigio, admiración y cariño con los que lo recuerdan y homenajean exalumnos, profesores y excolegas en la Universidad Nacional de Colombia. Y, claro, en el mundo académico de la sociología, donde ocupa puesto de honor.



Le puede interesar: Cinco cosas para tener en cuenta si desea estudiar en el exterior

En uno de esos encuentros, celebrado en el mes de agosto, una de sus alumnas, Hendys Paola Guzmán, que se presenta como socióloga, habitante popular, antimilitarista, contó que siendo estudiante de sociología en la “Nacho”, asistió solo a unas pocas clases que dictó Orlando Fals Borda, como profesor invitado, en las que los salones, así fueran los más grandes, se quedaban pequeños porque la voz se corría y acudían estudiantes de todas las facultades a oír al ya octogenario maestro.



Parecía un cantante o un actor de telenovela o un famoso escritor extranjero. Su audiencia lo escuchaba arrobado y cuando terminaba lo aplaudían y le lanzaban vivas y bravos, afirma otro de sus estudiantes.



Fals Borda murió el 12 de agosto del 2008; había nacido el 11 de julio de 1925.

Sus entrevistas y conferencias, colgadas en YouTube, cada año, por estos meses, así como sus seguidores, crecen, quién lo creyera. Se conforman nuevos grupos que reúnen y discuten sobre sus últimos trabajos y sus libros que, también, se reeditan.



En una de esas conversaciones colgadas en la red un jovencísimo y embelesado Alfredo Molano Bravo, para el canal de televisión de la universidad, presentó a su profesor como: “El Papa y el papá de la Sociología en el país”.



En media hora Molano intentó descubrir los secretos profesionales de ese “Maestro”, a quien en esos años pretendía emular, como lo lograría, sobre todo en su acertada forma de tipificar a campesinos, afrocolombianos, indígenas, colonos y los más pobres de los pobres de distintas regiones. Molano lo consiguió sin tener que irse a vivir con ellos por largos períodos, como lo hizo Fals Borda.

Tímido, siempre afable

Lo primero que resaltaba de la personalidad de Fals Borda era su timidez. Característica que, sin embargo, no cuadraba con todas las actividades que desarrolló, en las que el trato con grupos pequeños, medianos y grandes fue la nota predominante.



Investigador social, político, creador de medios y de grupos de investigación y de estudio, fue pensador muy popular y querido entre pobladores pobres, diversos, de zonas tan distantes como municipios de Cundinamarca, Boyacá o Córdoba.



Rubricó el más famoso estudio sobre la Violencia (sí la que se escribe en mayúscula), junto a Monseñor Germán Guzmán y al ícono del derecho y la ética, el abogado Eduardo Umaña Luna, en los años sesenta. El libro, que se sigue reeditando y tuvo varias ediciones piratas, entre otros aportes presentó, por primera vez, documentos que comprometían a sectores de la clase política con esos hechos violentos.



Y después de ese texto vinieron estudios en los que describió y analizó los movimientos populares y la indiferencia e incapacidad del Estado colombiano para asimilar los conflictos, las necesidades y las demandas de cambio de esas mayorías. Una situación que no solo sigue vigente, sino que cada día que pasa empeora.



Y aunque con el paso de los años su experiencia y trabajo lo hacían un líder carismático, seguido por muchos, nunca se robó el show ni fue ególatra.

Orígenes

Fals Borda nació en Barranquilla en un hogar que, por el lado paterno, tenía raíces catalanas y momposinas, y por el materno de una familia muy bogotana, de la rama de los Borda escritores y poetas.



Sus padres renunciaron a la religión católica y se hicieron presbiterianos. En ese hogar, de cuatro hijos, no se bebía ni se fumaba y menos se hacía algarabía. Sus padres fueron maestros en el Colegio Americano de Barranquilla y cuando se trasladaron a Bogotá también enseñaron en el Colegio Americano, situado entonces en la calle 20 con carrera décima.



Vivieron en el centro de esa capital pueblerina y fría de los años treinta. Tal vez, porque su más importante referente era la Iglesia presbiteriana, situada en la calle 24, arriba de la carrera séptima, al frente de la Biblioteca Nacional y que sigue ahí, de los pocos edificios que se conservan, un siglo después, en ese vecindario.



Más que las oraciones y principios, lo que enamoró a Orlando Fals Borda de su iglesia fue la música sacra y, sobre todo, la coral. Aprendió a tocar el órgano, pero, sobre todo, se enganchó a la música y, por eso, cuando conoció el porro y el vallenato en la costa Atlántica, donde trabajó por años, se volvió su más ferviente seguidor. Además, se hizo gran bailarín, como le confesó a Molano, en la entrevista citada, con orgullosa aunque discreta sonrisa.



Además: Becas Bill Gates: abiertas inscripciones para estudiar en Cambridge

Grito de independencia

Al terminar su bachillerato en Barranquilla y un poco ahogado por las austeras costumbres de su familia, que chocaban con las livianas que veía en las casas de sus compañeros, Fals sorprendió a sus padres, sobre todo a su madre, con la decisión de entrar a la escuela militar para hacerse profesional castrense.



Recordó muchas veces que fue compañero de los generales Valencia Tovar, Matallana, Landazábal, Matamoros y Puyana y que de no haber sido por su madre, que le consiguió una beca para irse a estudiar a una universidad presbiteriana estadounidense, él seguramente hubiera llegado a ser general de muchos soles y ministro de la guerra, como se llamaba en esos años a la cartera de la defensa.

En Estados Unidos acumuló especializaciones, la primera en literatura inglesa y la última en sociología.



Con ganas de poner en práctica lo que había aprendido respondió a un aviso que salió en este periódico por parte de una empresa norteamericana que construía la represa del Sisga y solicitaba un secretario bilingüe. Consiguió el trabajo y se fue a vivir a un gran campamento. A los pocos días abandonó a sus compañeros de trabajo y pidió posada en la casa de unos campesinos, que lo acogieron como hijo y los hijos de ellos lo trataron como otro hermano y él a ellos, así por el resto de su vida.



Aprendió todas las faenas del campo y se hizo un campesino más, eso sí que hablaba inglés. En entrevistas confesaba que de esa época “viene mi costumbre de usar ruana y tomar cerveza, prohibida a los presbiterianos”.



Un par de años después, renunció a su trabajo y aplicó a la beca para su doctorado. Ganó la beca Guggenheim en la universidad de la Florida y su tesis la hizo sobre los campesinos de la vereda de Saucio, Boyacá, destacando los problemas de tierras.

De los muchos ensayos, investigaciones y libros que realizó, Mompox y Loba. Historia doble de la Costa es una de sus obras más reconocidas FACEBOOK

TWITTER

Ese trabajo, en 1959, llamó la atención de Mario Laserna y de Augusto Espinosa Valderrama. El primero, rector de la Nacional, lo invitó a fundar su departamento de Sociología y el segundo lo nombró secretario general del Ministerio de Agricultura, que equivalía a ser viceministro.



En quince días estaba nombrado en los dos cargos y los desempeñó con gran rigurosidad, línea de conducta invariable durante su vida. Años frenéticos por todas las actividades que desempeñaba.



En la universidad, con el padre Camilo Torres Restrepo fundaron la carrera de Sociología y la consolidaron. Una de las primeras profesoras que Fals llamó fue a la destacada antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda.



En 1968, Fals Borda tuvo que renunciar a su cargo en la universidad, por sus estrechas relaciones con las fundaciones Ford y Rockfeller a las que acusaban (estudiantes y colegas profesores) de ser agentes del imperialismo y a él por lo tanto como un infiltrado. “Ese es de la CIA”, se comentaba en todos los corrillos para desprestigiarlo.



A pesar de este episodio al que a Fals Borda no le gustaba referirse, siempre volvía a la universidad, a la que quiso mucho. Ya en sus últimos años de vida, repetía: “Soy profesor jubilado de la Nacional, pero nunca me he podido ir del todo de esa universidad”.

Política y matrimonio

Orlando Fals Borda fue considerado por muchos años un soltero irredento hasta cuando se encontró con María Cristina Salazar, socióloga también, cachaca, de familia muy acomodada, con la que se casó.



Construyendo un hogar intelectual en el que se daban cita colegas y personas de los distintos grupos de izquierda, en encuentros interminables en los que se debatía y se comentaban los últimos acontecimientos sociales y políticos, y se “tiraba” línea.



Eran finales de los años setenta y comienzos de los ochenta del siglo pasado, y en un ambiente de estigmatizaciones, fueron acusados de pertenecer al M- 19 y estuvieron en prisión. Fals Borda, una semana, y María Cristina, un año.



Siga leyendo: 'Ceremonia', retrato de la clase alta latinoamericana

Periodismo y política

A mediados de los setenta Orlando Fals Borda, con otros intelectuales y periodistas, crearon la revista Alternativa, que duró poco en su esquema inicial. Se dividieron. Él se fue con la que denominó Alternativa del pueblo, con una corta vida, y Enrique Santos Calderón con Gabriel García Márquez se quedaron con la que duró siete años.



En 1996, Fals Borda volvió a intentar su empeño en consolidar una publicación de periodismo y reflexión y refundó Alternativa, bajo la dirección de la valiente y siempre vertical periodista María Teresa Herrán, que lo acompañó un año, como lo hizo en la mayoría de sus trabajos. El eslogan de la revista en su segundo debut fue “Sentir, pensar, actuar”. Y el de la primera había sido: “Atreverse a luchar es empezar a pensar”.



Ya para esa época Fals Borda había sido Constituyente, dirigente del Frente Social y Político, que terminó en el Polo Democrático Alternativo, del que fue presidente honorario hasta su muerte.



De los muchos ensayos, libros, investigaciones que realizó tal vez los cuatro tomos de Mompox y Loba. Historia doble de la Costa es una de sus obras más reconocidas y a la que más tiempo le dedicó: comenzó en 1972 y terminó en 1986.



En el tomo IV describió, después de haber entrevistado a muchas personas mayores que la conocieron y bailaron con ella, a María Barilla, diosa del porro, que nació en Cereté en 1887 y murió en 1945, símbolo de la cultura musical Sinú.



Fuera de Colombia, sus libros y su pensamiento son muy valorados, reconocidos y estudiados. Su nombre hace parte del reducido grupo de los mejores sociólogos y pensadores latinoamericanos.



“Sentipensantes” se denominan sus seguidores, aludiendo a la corriente de pensamiento que Fals Borda introdujo, tan popular como su método de Investigación Acción Participativa (IAP), corriente que aprendió de un grupo de pescadores costeños que le enseñaron que ellos actuaban combinando la cabeza, la razón y el sentimiento.



Porque Fals Borda, además de haber sido un gran innovador en el campo intelectual, fue un hombre comprometido con los más pobres de esta tierra, y con sus luchas, con sus causas.



Para él, la injusticia económica, la desigualdad social y de oportunidades eran desgracias por las que se tenía que batallar no un día sino toda la vida. Y él no dejó de hacerlo, estuvo siempre en la primera línea de la lucha popular.



MYRIAM BAUTISTA

PARA EL TIEMPO