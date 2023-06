La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil publicó este 1 de junio el Informe Preliminar realizado por la Autoridad de AIG de Colombia, la

Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos – DIACC.

"Este Informe Preliminar ha sido preparado con base en la información inicial

recolectada durante el curso de la investigación. El contenido de este documento

no debe interpretarse como una indicación de las conclusiones de la investigación", dice la primera parte de la comunicación.



En cuanto a la comunicación que tuvo el piloto con la torre de control, de acuerdo con los registros, sobre las 07:15:49 el Piloto reportó que se encontraba a 140NM de SJE, en ascenso visual para una altitud de 8,500 pies.



A las 07:17:06 HL el Piloto reportó en frecuencia al ATC: “…Mayday, Mayday, Mayday,

2803, Mayday, Mayday, Mayday, tengo el motor en mínimas, voy a buscar un

campo…”.



Luego, el ATC (Información SE Villavicencio, frecuencia 127.3 MHz) acusó recibo de la

comunicación e indicó al Piloto que se encontraban dos pistas cercanas: la pista de Morichal ubicada a 33 NM de su posición, y la pista Miraflores (OACI: SKMF) a 65NM

a la derecha de la trayectoria de vuelo.



Así mismo, el ATC informó de la emergencia a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Base Aérea Luis F. Gomez Niño de Apiay, Meta. Confirmó al Piloto que lo tenía en contacto RADAR e hizo varios llamados al HK2803, sin respuesta.



Ante esto, el ATC le solicitó al tripulante de otra aeronave (HK1884), que efectuara el puente de comunicación con el Piloto del HK2803. No obstante, tras varios llamados del Piloto del HK1884 no se obtuvo respuesta del Piloto del HK2803.



A las 07:32:18 HL, quince (15) minutos después de su último llamado, el Piloto del HK2803 reportó al ATC: “…2803 el motor volvió a coger potencia, estoy a 120NM de San José, en ascenso para 8500…”.



Y, poco después agregó: “…2803, seis personas a bordo, y autonomía para tres

horas…”.



Sobre las 07:40:22 HL, ocho (8) minutos después, el Piloto del HK2803 reportó al ATC: “…Al momento me encuentro a 109NM de San José en condiciones visuales. Solicito

mantener 5500 pies...”.



El ATC acusó recibo y le comunicó que reportara lateral la población de Miraflores – Guaviare. La aeronave registró en el RADAR una velocidad de 79 nudos TAS.



A las 07:43:50 HL, tres minutos y 28 segundos (3:28 min) después, el Piloto reportó al ATC: “…Mayday, Mayday, Mayday, 2803, 2803, el motor me volvió a fallar…. voy a buscar un río… aquí tengo un río a la derecha…”.

​

El ATC acusó recibo y preguntó al Piloto la posición que sobrevolaba y a las 07:44:18 H, el Piloto confirmó: “…103 millas fuera de San José… voy a

acuatizar…”.



A las 07:44:42 HL, en la pantalla RADAR se registró un viraje de la aeronave, a la derecha, con una velocidad de 79 nudos TAS, a una altitud de 5,500 pies. Este fue el último registro RADAR de la aeronave.

