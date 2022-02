Los sonidos de las bombas despertaron en la mañana de este jueves a los habitantes de Kiev (Ucrania). El temor de una guerra, que durante las últimas semanas había tenido en incertidumbre a los ucranianos, comenzó a materializarse en las últimas horas luego de los ataques e invasiones rusas a su territorio.



Casi que de inmediato, miles de personas, que ya tenían sus maletas listas, decidieron salir de sus hogares y huir de la guerra que, según los últimos reportes, deja 57 ucranianos muertos y 169 heridos. Las autopistas de Kiev colapsaron, pues hay temor de un bombardeo en la capital del país.



Pero no todos han podido salir. No tienen cómo hacerlo y también tienen temor de hacerlo. "Todo es peligroso", dice Olia Kovtun, una ciudadana ucraniana que está atrapada con su hija colombiana, una pequeña de tres años.



Si bien el gobierno colombiano ha dicho que evacuará a los 68 connacionales que están en el territorio en guerra, así como a los 28 extranjeros que hacen parte de su núcleo familiar, también ha dicho que esto se debe hacer viajando a Polonia, u otros países, pero para quienes están en medio del fuego cruzado, esto no es nada fácil.



"No es fácil ir. No hay carros, ni buses, ni trenes, todo está ocupado", dice la mujer, quien agrega que a eso se suma la dificultad y los peligros que implicarían viajar con su bebé, cuyo padre es colombiano y actualmente está en nuestro país.



Entre las comunicaciones que ha tenido con las autoridades colombianas para su evacuación, le aseguraron que era necesario ir a Polonia porque aún no se sabía si era posible organizar el transporte desde la capital ucraniana.



"Pero eso es difícil salir desde aquí hasta Lviv -ciudad a 70 kilómetros de la frontera con Polonia-, porque necesito ir con mi hija que tiene 3 años. Entonces eso me preocupa, si bien encontré algunos carros, es peligroso".



Así que por ahora, seguirá otras recomendaciones, como las de quedarse en casa mientras halla la manera de viajar, pese a los peligros que también esto significa.



Kovtun cuenta que este jueves se presentó una pequeña escasez de alimentos y, además, subieron los precios de lo que quedaba. "Me parece que fue porque todos querían comprar, por si acaso", asegura.

Filas en supermercados y farmacias de Kiev este jueves. Foto: EFE

Sobre lo que pasa en la ciudad, la mujer narra que hay personas que todavía no creen lo que está pasando, a pesar de los bombardeos y de las noticias, las cuales dan cuenta que hay otras regiones en donde esta guerra ya se está viviendo con mayor intensidad.



"La gente está en shock. Las personas mayores no quieren creer que algo malo va a pasar. Todos quieren salir, algunos salen a otros pueblos, otros a un país diferente. Pero también hay hombres que quieren luchar por su tierra, de estos hay muchos jóvenes. Algunos de mis amigos y sus familias recibieron como llamada para irse a la oficina de aislamiento militar".



Por ahora, Kovtun espera dormir un poco en la noche y madrugada, para así salir el viernes de su casa e intentar buscar un medio de transporte seguro. Sin embargo, hace un llamado a las autoridades colombianas la ayuden a ella, su hija y a los demás connacionales que no pueden viajar a Polonia.