Gremio del turismo del Eje, en alerta por avance del coronavirus

Luego de que se decretara la emergencia sanitaria en el país para frenar los contagios del covid-19 en el territorio nacional y de que el presidente Iván Duque revelara las medidas que ya se comenzaron a tomar como la cancelación de eventos de más de 500 personas y la restricción de la entrada de extranjeros, el gremio del turismo en el Eje Cafetero está en alerta.

Al cierre de esta información, el reporte de casos diagnosticados con el coronavirus en el país es de 34, de los cuales, dos son de la región (uno de Manizales y uno de Dosquebradas).



El anuncio llega precisamente cuando se preparaban para la temporada de Semana Santa, una de las más concurridas del año en ciudades como Manizales y Pereira, o Salento y Filandia, en Quindío, solo por nombrar algunos de los municipios que más reciben turistas en la región.



La Arquidiócesis de Manizales indicó que hoy se decidirá si se suspenden las celebraciones litúrgicas masivas. Mientras que el Obispo de Pereira, monseñor Rigoberto Corredor, pidió que se cerraran todos los templos parroquiales a partir de hoy a las 6 de la mañana.



En su paso por el Quindío, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló que las agencias de viajes, los hoteles, las aerolíneas y en general el sector del turismo será el más afectado con las nuevas medidas para contener la propagación del virus.



“Somos conscientes que hay unos sectores que pueden verse afectados como resultado por algunas de las medidas que lo único que buscan es preservar la salud pública en todo el país, por eso el Gobierno se anticipa y toma las medidas que acompañarán a esos sectores productivos, somos conscientes que las aerolíneas y el

turismo serán los más afectados”, dijo el Ministro.



En medio de este panorama el director de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) en el Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez, señaló que, pese a que “ha habido cancelaciones tanto de turistas internacionales que vienen a Colombia, como de colombianos que van para otros países, todavía no tenemos estimaciones de qué pasará en Semana Santa pero esperamos que con los llamados a la calma los colombianos sean sensatos”.



Por ejemplo, el Quindío que había encontrado una alternativa para generar recursos en temporadas bajas a través del turismo de convenciones quedó en pausa al recibir la noticia de las nuevas medidas del Gobierno Nacional. El departamento tenía varios eventos masivos programados para los próximos meses pero estos tendrán que postergarse hasta nueva fecha.



“No hay duda que todo esto nos va afectar y ya empezó con agencias, hoteles y demás. No va a venir mucha gente del exterior pero esperamos que la gente en el país sí se mueva porque tenemos que seguir viviendo. Tenemos que revisar las nuevas medidas con el buró de convenciones, no podemos generar terrorismo pero también tenemos que ser realistas con lo que está pasando”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.



Algunos de los que podrían resultar más afectados son los parques temáticos de la región. Para contrarrestar ese posible impacto, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca), ubicado en Quimbaya, Quindío, dispuso de varias medidas como un punto de atención en la entrada principal del Parque, limpieza y desinfección cada hora de baños, restaurantes y áreas comunes, dispensadores para desinfección de manos en baños y otros lugares del parque, cinco enfermeros y un sitio para aislamiento, en caso de ser necesario.



Y aunque los coliseos y plazas de Panaca tienen capacidad para más de mil personas, el parque adecuó estos espacios para que los shows no tengan más de 500 personas.



En Risaralda también esperan continuar con los eventos pero sin tantos asistentes. La secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Adriana López, dijo que el sector turístico es uno de los sectores más importantes en la economía del departamento y aunque “sabemos que vamos a tener un impacto y creemos que se va a ver golpeado, lo que podemos hacer es seguir con las actividades uno a uno, tratar de no hacer eventos masivos pero creo que todavía podemos hacer turismo de naturaleza, la próxima semana tenemos el Bird Festival y esperamos que pueda seguir adelante”.



En Caldas también seguirán con las visitas a espacios como el Parque Nacional Natural los Nevados, los pueblos patrimonio, las rutas de avistamiento de aves o del Paisaje Cultural Cafetero.



La directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal, señaló que quienes lleguen de los países como China, Italia o España, “deben permanecer en aislamiento preventivo en los hoteles; por el momento solo se prohíben actos de más de 100 personas en los pueblos, por lo que los colombianos pueden visitar el departamento siguiendo protocolos básicos, pero de manera normal”, precisó.



El gerente del Instituto de Cultura y turismo de Manizales, Juan José Silva, reiteró la suspensión de eventos culturales en todos los teatros de la ciudad, incluyendo el concierto de Alex Ubago, quien ya estaba en la ciudad, la 64 feria equina programada para el próximo fin de semana y el mundial de Enduro (Enduro World Series) que se realizaría a finales de este mes con la presencia de deportistas de 33 países.



En Manizales, lo único que tendrá protocolos especiales de atención es la red de ecoparques, en los que se seguirán las directrices dadas por el Gobierno Nacional en lo relacionado a lavado de manos, uso de antibacterial y tapabocas.