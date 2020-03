Así golpea el coronavirus al turismo en Santa Marta

Las playas y sitios de interés turístico de Santa Marta permanecen solos por estos días. Todo tiene que ver con una reducción significativa de visitantes a la ciudad, debido al temor de viajar que se ha generado en Colombia por el coronavirus.

Los guías y prestadores de servicios turísticos están preocupados porque desde hace aproximadamente dos semanas no tienen trabajo. “No se venden 'tours', ni actividades de turismo. Todo el día nos toca quedarnos mirándonos las caras porque no llegan clientes como es costumbre en toda época del año”, manifestó Darío Mosquera, representante de guías turísticos de la capital del Magdalena.



El comercio, que depende del turismo también ha reportado una baja en las ventas. Los restaurantes no son visitados ni siquiera por los propios habitantes, debido a que la gente prefiere comer en sus casas. El panorama en las playas es desolador, incluso en aquellas que por su ubicación son concurridas.



“Las personas estos dos últimos fines de semana no han venido a bañarse en el mar. Lo más preocupante es que esta situación por el coronavirus apenas comienza; no sabemos de qué vamos a vivir quienes dependemos del turismo”, manifestó Freddy Gómez, un carpero de El Rodadero.



En la ciudad no se están despachando recorridos. “Por ejemplo, antes salían hacia Bahía Concha 8 y 15 chivas, pero ahora solo se despachan escasamente 4 o 5, y 3 carros a Minca y Taganga”, afirmó Mosquera.



Los comerciantes del turismo creen que de continuar el actual panorama, la próxima Semana Santa será un fracaso. “En esta temporada el mayor número de visitantes son de Bogotá y dada la emergencia que se vive en la capital del país, pueden evitar la salida por miedo al contagio”, indicó el dueño de restaurante Erwin Padilla.



Contrario a lo que temen los prestadores turísticos, los hoteleros mantienen las expectativas favorables y confían en que los turistas llegarán, quizás no como de costumbre, pero sí en una buena proporción.



“Lo importante es no crear alarma y seguirnos preparando para recibir a los turistas en Semana Santa”, dijo el director de Cotelco, capítulo Magdalena, Omar García, quien resaltó que lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades de salud.

No hay reportes



En esta ciudad todavía no hay reporte de afectados por el COVID- 19. El secretario de Salud del Distrito, Jairo Romos dijo que hasta el momento se han atendido tres posibles casos de coronavirus, de los cuales dos fueron descartados y una sigue en estudio.

Las medidas

En respuesta a la emergencia sanitaria declarada en el país, la Alcaldesa de Santa Marta realizó la primera Sala de Análisis del Riesgo del Covid 19, donde se determinó cancelar todos los eventos públicos que congreguen a más de 500 personas, suspender el ingreso de cruceros y restringir las visitas a la cárcel Rodrigo de Bastidas.



“También realizaremos el respectivo control a los viajeros que lleguen a la ciudad provenientes de países como España, China, Francia e Italia y se le hará seguimiento al cumplimiento del estado de aislamiento. Haremos todos los esfuerzos por evitar que el coronavirus se propague en esta ciudad”, precisó la alcaldesa Virna Johnson.



ROGER URIELES