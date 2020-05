Manizaleños atrapados en Ecuador interpusieron tutela para regresar

La Personería de Manizales se apropió del drama que vive una familia manizaleña conformada por 12 personas que, por el cierre de fronteras, está atrapada en Ecuador. La Personería interpuso una tutela contra varias entidades, incluida la Presidencia de la República, la cual fue admitida por un tribunal.

La familia Londoño Giraldo, con quien están cuatro menores de edad y dos adultos con patologías que los hacen vulnerables al contagio con el covid-19, viajó a finales de enero a Ecuador a visitar a familiares que viven en Quito. Pero la pandemia les ha impedido regresar y sus allegados no pudieron atenderlos por más tiempo.



“Tenemos mucho miedo por los contagios, nos sentimos inseguros y pasando dificultades, por eso le pedimos al Gobierno Colombiano que nos ayude a regresar porque queremos estar con el resto de nuestros familiares apoyándonos unos con los otros en estos momentos tan difíciles”, expresó Jhon Edison Londoño, miembro de esta familia.



Al admitir la tutela, el Tribunal Superior de Manizales ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de la Embajada y el Consulado de Colombia en Quito, de manera inmediata coordine los pormenores necesarios para brindarles a todos los actores atención humanitaria y soporte en vivienda, alimentación, salud y ayuda de emergencia que requieran mientras se da su traslado a nuestro país.



“Esta es una medida provisional que empezó a regir desde el pasado lunes, pero en 10 días hábiles conoceremos el fallo para la petición mayor que es la repatriación a Colombia”, dijo el personero Fernando Arcila, quien agregó que se espera una respuesta positiva, pues estas personas ya están siendo víctimas de hostigamiento y pasan necesidades.



“La familia expresó que, después de un tiempo, quienes fueron a visitar ya no les podía sostener, por eso tuvieron que buscar un cuarto y ya los presionan por el arriendo. Refieren que ya usaron el dinero que llevaban, no tienen comida y solo toman agua dulce. Además, uno de los adultos tiene diabetes, otro EPOC y un menor recibe tratamiento psiquiátrico”, comentó Arcila.

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES