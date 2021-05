¿Cómo será el toque de queda este jueves en Bogotá, Cali y Medellín?

Los casos activos por covid-19 en Colombia ya son 118.177. El último reporte del Ministerio de Salud confirmó 23.487 nuevos casos y 514 fallecidos. Pese a que en la tarde este miércoles llegó un nuevo lote de vacunas con 394.290 dosis, las ciudades mantienen medidas de prevención como toques de queda.

Las autoridades regionales de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han decidido continuar con medidas restrictivas para frenar el contagio, conózcalas.

Toques de queda nocturnos en Bogotá

Hasta el 31 de mayo se mantendrán las medidas restrictivas en la capital del país. Continuará el toque de queda nocturno a partir de las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Por otro lado, los establecimientos comerciales seguirán cerrando a más tardar a las 10:00 p.m, , hora en la que inicia la ley seca en Bogotá.

Recuerda 🔴 La Alerta Roja General continúa en #Bogotá y se extienden otra semana las medidas para mitigar el #COVID19:



✅ Ley seca de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

✅ Toque de queda entre 11:00 p.m. y 4:00 a.m.

✅ Cierre del comercio a las 10:00 p.m.https://t.co/hPol3u9jos — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 26, 2021

De acuerdo con decreto distrital 186 del 25 de mayo, existen algunas excepciones a las medidas impuestas por la alcaldía, como permisos para abastecerse de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad. Además se autoriza la prestación de servicios de salud y atención de casos de fuerza mayor.

Medidas restrictivas en Medellín

En la capital antioqueña el pico y cédula fue desmontado por la alcaldía. Las medidas que se mantienen son: el toque de queda y la ley seca desde 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



De acuerdo con la autoridad regional esta situación continuará hasta el 2 de junio. En Medellín, la alcaldía habilitó 28 puntos de vacunación para personas mayores de 55 años

¡Atención ⚠️!



Nos acogemos a las medidas tomadas por la @GobAntioquia , que regirán a partir del próximo miércoles 26 de mayo de 2021.



👉🏼 Comparte y etiqueta a tus familiares y amigos para que las conozcan y sigan cuidando la vida.#MedellínMeCuida 💙🧡 pic.twitter.com/i0GP84PIoK — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) May 25, 2021

Toque de queda en Cali

La alcaldía de Cali anunció que las medidas de toque de queda y ley seca siguen vigentes. Los caleños no podrán movilizarse entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. Asimismo en la ciudad se destinaron 6 puntos para la toma de pruebas covid-19 gratuitas. El único requisito es llevar la fotocopia de la cédula.



Por otro lado, a partir del 28 de mayo, los mayores de 50 años serán agendados, de acuerdo con su pico y cédula, para recibir la vacuna contra el coronavirus.

¡Importante 🎴!



El toque de queda y la ley seca siguen vigentes en Cali. Desde hoy 22 de mayo y hasta el lunes 31 de mayo, a partir de la medianoche (12:00 a.m) hasta las 5:00 a.m. cada día. #CaliSeLevantaPorLaVida 💙❤️💚@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/VjpeMtJpoB — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 22, 2021

