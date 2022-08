Un ‘escalofriante’ momento se vivió en una carretera del departamento del Tolima, cuando una presunta niña fantasma que iba colgada en la parte de atrás de un camión fue captada en imagen por un grupo de personas que recorría las inhóspitas vías de una zona rural del país.



En la fotografía que fue inicialmente difundida por el portal digital ‘Laboyanos’ y cuya autora original según citan es Camila Andrea Ruíz, se logra observar a una niña de espaldas con vestido y una cabellera larga, oscura y enredada que viaja en la parte de atrás de un camión a altas horas de la noche.

La historia de la imagen que dejó a más de uno sin palabras fue compartida por Ruíz, quien no dudó en contar el escalofriante e indignante hecho que presenció a través de una publicación que ha generado aún más preguntas que respuestas.



La mujer comienza la narración explicando que mientras se encontraban camino a un vereda en el departamento del Tolima junto con su familia y amigos, un camión salió de una trocha adjunta a la carretera y se posó delante del vehículo en el que se movilizaban. Fue allí cuando vieron lo inimaginable: una niña colgada en la sección trasera de un camión de estacas.



“Jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y decidimos fotografiar ya que era inhumano que el señor del auto llevara a esa hora una niña, era peligroso y eran las 11 de la noche”, explicó la protagonista de esta historia que algunos internautas han catalogado como ‘de terror’.

A continuación reveló que cuando salieron del tramo de la vía que se encontraba a oscuras y siguieron hacia una parte más luminosa, un impactante descubrimiento les heló el corazón. “La niña desapareció”, fueron las palabras que usó para relatar el momento en el que junto con su familia se percataron de que le habían perdido el rastro al supuesto fantasma.



No obstante, las sorpresas no quedaron allí, pues perplejos e impactados decidieron recurrir al conductor del camión en busca de una explicación razonable. “Le pitamos al señor y él paró. Le contamos lo sucedido y el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás, y que ya le habían advertido anteriormente sobre ese hecho”, continuó contando al tiempo que esclarecía que esta no sería la primera vez que una aparición así tenía lugar en las vías tolimenses.

Al parecer las historias de fantasmas y espíritus merodeadores son más comunes de lo que muchos piensan y se ciernen como acompañantes silenciosos y enigmáticos entre los conductores de vehículos que transitan por las vías del departamento. “La gente de la vereda dice que ella se sube a los medios de transporte y que las personas de las motos sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás de la moto”, concluyó Carolina en la publicación.



El acontecimiento no pasó desapercibido entre los internautas, quienes dejaron a la vista su incredulidad ante la presunta leyenda. “Algo no cuadra, solo tomaste una foto ¿tu celular no tiene para grabar?”, “Pleno siglo 21 y todavía hay gente que cree en espíritus, duendes, hadas y dioses” y “¿Por qué inventarse una historia tan absurda para explicar que una niña se pegó de un camión como hacen todos los niños en todas las veredas del país?”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.



Aunque no se conocen a ciencia cierta los motivos de la presunta aparición de “la niña fantasma”, como ya es conocida en medios, la realidad es que el acontecimiento ha despertado la curiosidad y el escepticismo de quienes se sumergieron en esta misteriosa y aparentemente irresoluble historia.

Buenas noches, soy una persona del comun que nunca habia creido en seres o espiritus pero una noche en el departamento del Tolima En camino de ida para una vereda ibamos mi familia y amigos en el auto,y de una trocha adjunta a la carretera salio este camion y notamos que una niña pic.twitter.com/6NiNJU2taL — raul andres herrera (@fundaescum) August 22, 2022

