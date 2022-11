¿Qué es?



El Black Friday o viernes negro, como es conocido en varias partes del mundo, se ha basado en el inicio de las ofertas de la temporada navideña. Esta fecha es icónica para el comercio, inició en Estados Unidos y al correr del tiempo se estableció en varios países. Colombia no fue la excepción y desde el año 2018 ciertas empresas empezaron a ser parte de este evento para apalancar las ventas de sus comercios.

Historia

Black Friday nació en filadelfia en 1950, el día antes de acción de gracias (fiesta nacional de Estados Unidos) se celebraba uno de los eventos deportivos más esperado por los ciudadanos, esto ocasionó un colapso en el comercio, debido al interés de las personas por abastecerse con todo lo necesario para el festejo de estos dos días.



Años después, en 1966, la revista The American Philatelist realizó apariciones con la temática Black Friday o viernes negro, donde se evidenciaban varias ofertas para esta fecha por ser el último viernes de noviembre, pero, solo se mencionó por esa revista. Tiempo después en 1975 el periódico The New York Times, utilizó la misma referencia “black Friday” para nombrar el inconveniente de tráfico que se presentaba en la actualidad debido a las compras que se realizaban por acción de gracias.



Sin embargo, es en el siglo XXI donde toma fuerza y se convierte en el evento más esperado de las personas, gracias a que almacenes sumamente reconocidos, incluyen en sus planes de marketing grandes descuentos y ofertas con el fin de dar apertura a la navidad y al día de acción de gracias en Estados Unidos.

Acogida en Colombia

Según FENALCO en el año 2014 es cuando el comercio opta por la implementación de Black Friday o viernes negro, dando inicio a la temporada navideña con grandes ofertas, gran ejemplo de ello ha sido el portal Blackfridaycol.com donde año tras año lanza promociones para todo su público, para el 2022 este evento tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre en Blackfridaycol.com



