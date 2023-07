El pasado jueves 27 de julio se dieron fuertes enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería número 26 Cacique Pigoanza y disidencias de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc, habitantes de la vereda La Esperanza, del centro poblado San Miguel, Huila.

Esto dejó como consecuencia la muerte de una menor de 3 años. La víctima fue identificada como Harlin Salomé Usa Mosquera.



Tras conocerse el hecho, ha circulado la imagen de un militar tratando de revivir a la niña de tres años, lo que ha generado todo tipo de reacciones.



De acuerdo con Revista Semana, el soldado explicó en medio de una entrevista que hacía 30 compresiones por dos inhalaciones, pero terminaba un ciclo de 32 inhalaciones y revisaba los vitales y otra vez seguía con el procedimiento. "Ya cuando más o menos tenía 10 a 15 minutos de esta reanimación, procedimos a evacuarla por medios, por un carro particular”, detalló.



Además, indicó que “La impotencia, me destruye el sentido de no haber podido salvar a la niña, sé que hice lo humanamente posible, pero recordar ese momento es algo duro la verdad.



Agergó que es especialmente dificil asimilar lo injusto de esta sitaución y que el sentimiento de notar cómo una vida de una niña se va de las manos es una sensación que no le desea a nadie.

