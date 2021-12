Un temblor se sintió en Cauca a las 7:08 p.m. este martes 21 de diciembre.



Según información del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4,5 y el epicentro fue en Puracé (Coconuco), Cauca. Además, tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Ciudadanos de Popayán manifestaron haberlo sentido levemente.

¿Qué hacer cuando tiembla?

Es claro que durante el evento es muy difícil pensar en todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, es lo mejor que puede hacer para no poner en riesgo su vida.



La Cruz Roja Colombiana aconseja mantener la calma y mantenerse dentro del hogar hasta que el sismo haya finalizado.



Mientras se encuentre en su casa, busque un lugar resistente, en el cual usted pueda ubicarse debajo.



En ese sentido, la Universidad de la Sabana recomienda “no hacerlo debajo de los marcos de las puertas, dado que pueden colapsar”.



Si por el contrario usted no se encuentra en su casa y está conduciendo, “disminuya la velocidad, busque un lugar despejado y permanezca en el automóvil o motocicleta hasta que el sismo cese”, explicó la Cruz Roja.



Evite al máximo estar cerca de algo pesado o puntiagudo. Por esto, aléjese de vidrios o espejos, árboles o postes.



No tome el ascensor durante un temblor, esto puede resultar muy peligroso.

En desarrollo...