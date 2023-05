Hacia las 1:04 a. m. del domingo 14 de mayo se presentó un fuerte temblor de magnitud 5 en el centro del Colombia con epicentro en el Meta.



El movimiento tuvo epicentro en el municipio de Acacias y según lo informó el Servicio Geológico colombiano ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros.



En Acacías, donde el movimiento tuvo su epicentro, el sismo despertó a la comunidad. "Estoy en Acacias y se sintió fuertísimo, me levantó de la cama y se me quitó el sueño (...) !QUE SUSTO,!...ya no voy a poder dormir en toda la noche", dijo Manuel Blanco.



"El epicentro fue como debajo de mi cama (...) Vivo en Acacías y tenemos dos celulares no sonó ninguna alarma. ¿A usted sí les alertó?", añadió otra ciudadana, Mayra Acosta.



Los bomberos de Bogotá indicaron que, hasta el momento, no se registran emergencias asociadas al sismo en la capital del país. "Seguiremos monitoreando por si se presenta alguna situación de emergencia", dice el primer reporte.

#AEstaHora no se reportan emergencias a causa del #sismo que se sintió en parte de Bogotá. Seguiremos monitoreando por si se presenta alguna situación de emergencia.



¡Aquí estamos Bogotá! pic.twitter.com/qK53e3PDwH — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) May 14, 2023

Noticia en desarrollo...