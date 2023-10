Telemedellín reconoció que no podrá emitir la serie documental de Darío Gómez

El canal local Telemedellín informó, por medio de un comunicado de prensa que no podrá transmitir una serie documental sobre la vida de Darío Gómez, debido a que no cuentan con los derechos patrimoniales de la música del artista antioqueño.

Esto se da luego de que Caracol Radio realizara una denuncia en la que advertía que dicha emisión vulneraría los respectivos permisos que se necesitan para transmitir la producción.



Ahora bien, de acuerdo con información de Telemedellín, después de la muerte de Darío Gómez se empezó a idear un homenaje con el acompañamiento de voces del ámbito artístico, musical y familiar del artista.



Con estos recursos se quería producir una obra audiovisual, pero esto no va a poder ser ejecutado debido a que Telemedellín no posee los derechos musicales.



En el comunicado Telemedellín resalta que cumple a cabalidad con las condiciones legales y el pago de las sociedades de gestión colectiva que en el caso del uso de obras musicales se hace posterior a su emisión, tanto a los editores como a los autores y encargados de la creación de fonogramas representados en dichas sociedades.



"También confirmamos que al momento de iniciar la estrategia de expectativa del especial documental llegó la notificación de que la obra del maestro Darío Gómez no se podía utilizar, porque había una negociación en curso", agregó.